به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن فقیهی بعدازظهر شنبه در دیدار جمعی از اعضای ستاد خادمان ملیکه ایران، بر ضرورت ارتقای محتوایی و تقویت شکوه مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی مؤثر هیئت‌های مذهبی در ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و پاسداری از نظام اسلامی شد.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) در منظومه معرفتی اسلام، اظهار کرد: شناخت مقام و منزلت حضرت زهرا(س) زمینه‌ساز تعمیق معرفت نسبت به حقیقت اسلام و جایگاه امامت است و شخصیت آن حضرت تنها به‌عنوان الگویی برای زنان مطرح نیست، بلکه همه انسان‌های مؤمن، حق‌طلب، حقیقت‌جو و مسئولیت‌پذیر می‌توانند از سیره ایشان الگو بگیرند.

این فقیه عالیقدر با استناد به آیه شریفه «إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَر» به تبیین ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) پرداخت و بر ضرورت احیای معارف فاطمی در جامعه تأکید کرد.

مجالس فاطمی باید معرفت‌افزا باشند

فقیهی با تأکید بر اهمیت برگزاری باشکوه مراسم سوگواری حضرت صدیقه طاهره(س) افزود: مجالس عزاداری باید فراتر از برگزاری آیین‌های سوگواری، به کانون‌هایی برای انتقال معارف دینی، تربیت نسل مؤمن و تحکیم ارتباط مردم با اهل‌بیت(ع) و نظام مقدس اسلامی تبدیل شوند.

وی با اشاره به ابعاد مختلف خطبه فدکیه و سیره عبادی، تربیتی، سیاسی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا(س) تصریح کرد: فاطمیه فرصتی برای بازخوانی مسئولیت جامعه اسلامی در برابر انحراف از مسیر حق، تحریف حقیقت و فراموشی مبانی اصیل دین است.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به پیامدهای تاریخی انحراف از ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) خاطرنشان کرد: اگر انحراف از مسیر ولایت و محبت و مظلومیت حضرت صدیقه طاهره(س) و حوادث جانسوز آن دوران رخ نمی‌داد، زمینه انحرافات بعدی فراهم نمی‌شد و واقعه عاشورا نیز اتفاق نمی‌افتاد.

ولایت‌مداری و دفاع از نظام در کنار هم قرار دارند

فقیهی با انتقاد از دیدگاهی که میان پایبندی به ولایت اهل‌بیت(ع) و روحیه انقلابی تقابل ایجاد می‌کند، گفت: هیئت‌های مذهبی و عزاداران مخلص حضرت فاطمه زهرا(س) باید در بالاترین سطح به ولایت اهل‌بیت(ع) پایبند باشند و همزمان دفاع از نظام مقدس اسلامی را نیز در اولویت قرار دهند.

وی با تأکید بر پیوند ناگسستنی اسلام، اهل‌بیت(ع) و نظام اسلامی افزود: همان‌گونه که در مسیر دفاع از اسلام و اهل‌بیت(ع) جان‌فشانی می‌کنیم، باید در پاسداری از نظام مقدس اسلامی نیز با تمام توان و اعتقاد حضور داشته باشیم.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ظرفیت‌های علمی، دینی و معنوی شهر قم به واسطه وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، حوزه‌های علمیه و مراجع عظام تقلید بیان کرد: انتظار می‌رود قم در ایام فاطمیه پرچمدار برگزاری مجالس باشکوه، عالمانه، مردمی و تأثیرگذار باشد و معارف و پیام‌های این ایام از این شهر به سراسر جهان اسلام و ملت‌های حقیقت‌جو انتقال یابد.

اخلاص، معیار موفقیت خادمان فاطمی است

فقیهی همچنین با قدردانی از تلاش‌های اعضای ستاد خادمان ملیکه ایران، فعالیت این مجموعه را فراتر از ساماندهی مواکب و فراهم‌کردن امکانات برگزاری مراسم دانست و اظهار کرد: خدمت به این حرکت، در حقیقت مشارکت در یک جریان بزرگ دینی و معرفتی است و میزان موفقیت فعالان این عرصه به اندازه اخلاص آنان در انجام مسئولیت‌ها بستگی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت گسترش ارتباط هیئت‌ها و مواکب با علما و مراجع تقلید تأکید کرد و توجه به مشارکت جوانان و نوجوانان را از الزامات استمرار و اثربخشی فعالیت‌های فاطمی دانست.

این فقیه، همچنین استفاده هدفمند از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای انعکاس گسترده و بین‌المللی پیام فاطمیه را مورد تأکید قرار داد و رعایت نظم، حفظ کرامت عزاداران، پایبندی به اخلاق، تقویت وحدت و ارائه خدمات شایسته به شرکت‌کنندگان در مراسم را از ضرورت‌های فعالیت ستاد برشمرد.

فقیهی در پایان بر استمرار برنامه‌های معرفتی و فرهنگی مرتبط با سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در طول سال تأکید کرد و خواستار توجه جدی به ابعاد تربیتی و فرهنگی فعالیت‌های هیئت‌های مذهبی و مواکب شد.