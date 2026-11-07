به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: تسهیل مقررات و فرآیندهای مربوط به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، از جمله مطالبات جدی صادرکنندگان است. برخی مقررات و الزامات نیز به دلیل اطلاع‌رسانی ناکافی، پس از انجام فرآیند صادرات برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد می‌کند.

رضایی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط و مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان افزود: لازم است در موضوع رفع تعهد ارزی، مشکلات فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و برای تسهیل فعالیت‌های صادراتی تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس همچنین با اشاره به ضرورت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها گفت: یکی دیگر از مسائل استان، نحوه تخصیص و هدایت منابع بانکی است. انتظار داریم منابعی که در استان بوشهر جذب می‌شود، در خود استان باقی بماند و در اولویت به بخش تولید اختصاص پیدا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و تولیدی استان بوشهر تصریح کرد: بخش قابل توجهی از محصولات مورد نیاز کشور در نیمه دوم سال از طریق ظرفیت‌های تولیدی این استان تأمین می‌شود و این بخش برای ادامه فعالیت به منابع مالی و سرمایه در گردش نیاز دارد.

رضایی با بیان اینکه حجم سپرده‌های بانکی در استان قابل توجه است، اما بخشی از این منابع به خارج از استان منتقل می‌شود، خواستار نظارت و سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای هدایت منابع بانکی به سمت تولید و اولویت‌های اقتصادی بوشهر شد.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار فعالان اقتصادی این است که منابع حاصل از سپرده‌های مردم استان، علاوه بر ماندگاری در بوشهر، در مسیر حمایت از تولید و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی همین استان به کار گرفته شود.