به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی عصر شنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های حوزه سلامت بم در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی در شهرستان‌های استان کرمان گفت: بخش آنژیوگرافی و بخش جدید فیزیوتراپی بیمارستان پاستور بم امروز به بهره‌برداری رسید که گزارش‌های ارائه‌ شده در این بیمارستان، حاکی از کاهش چشمگیر مراجعات بیماران قلبی به مرکز استان است و این اتفاقی بسیار خوشحال‌کننده محسوب می‌شود.

وی افزود: این روند در توجه به توسعه زیرساخت‌های درمانی سایر شهرستان‌ها نیز استمرار یابد تا شهروندان برای درمان ناچار به سفر به مرکز استان یا سایر استان‌ها نباشند.

وی همچنین از افتتاح ساختمان جدید و آزمایشگاه مجهز مجتمع آموزش عالی بم خبر داد و بیان کرد: این آزمایشگاه از تجهیزات مناسبی برای آموزش رشته‌های مختلف دانشگاهی برخوردار است و تلاش می‌کنیم با تأمین تجهیزات بیشتر، زمینه بهره‌مندی حداکثری دانشجویان از امکانات آموزشی فراهم شود.

استاندارکرمان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کندی روند تکمیل بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی بم به عنوان یکی از مطالبات مهم شرق استان کرمان، تصریح کرد: برای تسریع در تکمیل این پروژه، از ظرفیت «بند خ» «استفاده از اعتبار مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی» بهره خواهیم گرفت.

وی افزود: این پروژه در فهرست طرح‌های واجد شرایط قرار گرفته و با حضور و مشارکت چند شرکت و بنگاه اقتصادی استان کرمان و تهاتر مالیاتی، تلاش می‌کنیم پیشرفت فیزیکی این بیمارستان را به شکل محسوسی افزایش دهیم.