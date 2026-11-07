به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، موشک روسی «سایوز-۲.۱بی» (Soyuz-۲.۱b)، یک ماهواره نظامی را در مدار قرار داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که روسیه امروز شنبه یک موشک «سایوز-۲.۱بی» را که حامل ماهواره متعلق به وزارت دفاع روسیه بود، از پایگاه فضایی «پلستسک» در منطقه «آرخانگلسک» با موفقیت پرتاب کرد.

این پرتاب توسط تیمی از نیروهای فضایی زیرمجموعه نیروهای هوافضای روسیه انجام شد و وزارت دفاع تأیید کرد که این عملیات با موفقیت به پایان رسیده است.

«سایوز-۲.۱بی» یک موشک در کلاس متوسط است که برای قرار دادن ماهواره های نظامی و غیرنظامی در مدار استفاده می‌شود و از زیرساخت‌ های فضایی و قابلیت‌ های ماهواره‌ ای روسیه پشتیبانی می‌ کند.