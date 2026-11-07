به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الحدث هم اکنون پوشش ویژه‌ ای از اعتراضات «شنبه خشم» در فرانسه را رسانه ای کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، هزاران معترض در پاسخ به فراخوان‌ های تظاهرات، در خیابان‌ های پاریس گرد هم آمده‌اند.

خبرنگار الحدث اضافه کرد: پلیس فرانسه میدان «کنکورد» در پاریس را محاصره کرده تا مانع از ادامه برگزاری تظاهرات در آنجا بشود. مقامات، برگزاری تظاهراتی که از سوی جنبش «جلیقه‌ زردها» در نزدیکی ساختمان پارلمان فراخوان شده بود را ممنوع کردند.

تجمعات گسترده‌ ای در مرکز پاریس، در شرایطی که وضعیت هشدار امنیتی بالایی برقرار است، در حال انجام است.

الحدث اضافه کرد: اعتراضات علیه گرانی و هزینه‌ های بالای زندگی در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه امروز نیز جریان دارد.