به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر شنبه در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر، توسعه همکاری‌های مشترک را فرصتی برای رفع موانع تولید و تقویت توان رقابتی فعالان صنعت شیلات دانست.

وی با اشاره به ظرفیت استان بوشهر به‌عنوان قطب تولید میگوی پرورشی کشور اظهار کرد: صنعت شیلات استان در حوزه‌های صید، آبزی‌پروری و صنایع وابسته از ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای داخلی و خارجی برخوردار است و بهره‌گیری از مزایای منطقه آزاد می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، نوسازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری کمک کند.

در این نشست که با حضور طیبه دهاز معاون آبزی‌پروری شیلات، نمایندگان انجمن صنعت آبزیان و مدیران اتحادیه‌های تکثیر و پرورش میگو و تعاونی‌های صیادی برگزار شد، نیازها و چالش‌های فعالان این صنعت مورد بررسی قرار گرفت.

تسهیل واردات تجهیزات پیشرفته هوادهی و اکسیژن‌رسانی مزارع میگو، دستگاه‌های خوراک‌دهی هوشمند، تجهیزات آزمایشگاهی، ماشین‌آلات فرآوری و بسته‌بندی و امکانات سردخانه‌ای از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

امینی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای تأمین مواد اولیه، نهاده‌ها و قطعات تخصصی، انتقال فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های نگهداری و صادرات محصولات آبزی تأکید کرد.

از دیگر محورهای این نشست، تکمیل زنجیره ارزش میگوی پرورشی، توسعه بازارهای صادراتی و حمایت از سرمایه‌گذاران جدید بود.

در پایان، پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی مشترک با حضور نمایندگان شیلات، منطقه آزاد و تشکل‌های بخش خصوصی مطرح شد تا نیازهای تولیدکنندگان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و موانع فعالیت‌های شیلاتی شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

همچنین بر تقویت همکاری‌های دوجانبه و تدوین برنامه عملیاتی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه آزاد در توسعه صنعت شیلات استان تأکید شد.