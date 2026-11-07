به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده عصر امروز شنبه شانزدهم آبان در نشست خبری پس از بازی با استقلال خوزستان حضور نیافت و بیزاتی به نمایندگی از وی به نشست آمد.

بیزاتی درباره اخراج یاسر آسانی گفت: می‌خواهیم بدون حاشیه به کارمان ادامه دهیم ولی اجازه نمی‌دهند و از ابتدا دنبال تخریب آسانی بودند و از شروع بازی داور خط کاری کرد که تمرکز بازیکن به هم بخورد و اخراج شود.

مربی استقلال عنوان کرد: ما قدرت جنگیدن با داور و ۹ نفره بازی کردن را نداشتیم.

این مربی بیان کرد: ما تیمی هستیم که ۹ نفره هم نمی‌بازد و سه روز پیش بازی سنگینی داشتیم ولی دست از تلاش بر نمی‌داریم.