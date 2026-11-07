به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد الهیاری عصر شنبه در نشست با مدیران، اساتید و طلاب مدرسه علوم دینی اهل‌سنت شیخ احمد سعادتی، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های پژوهشی و هدفمند کردن برنامه‌های علمی این مدرسه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه محوری قرآن کریم در آموزش‌های دینی اظهار کرد: توسعه پژوهش‌های قرآنی باید به یکی از محورهای اصلی فعالیت مدارس علوم دینی تبدیل شود و برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی منسجم و مستمر ضرورت دارد.

مدیر مرکز اسلامی استان بوشهر برگزاری کارگاه‌های تخصصی و مسئله‌محور را از راهکارهای تقویت توان علمی طلاب دانست و افزود: شناسایی استعدادهای پژوهشی، فراهم کردن زمینه پرورش محققان قرآنی و حمایت از تولید آثار علمی و پژوهشی باید با جدیت دنبال شود.

الهیاری با تأکید بر ضرورت پیوند میان آموزش‌های حوزوی و فعالیت‌های تحقیقاتی، توسعه ظرفیت‌های علمی طلاب را زمینه‌ساز تولید دانش دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و فرهنگی جامعه دانست.

این نشست در راستای تقویت تعامل مرکز اسلامی استان بوشهر با مدارس علوم دینی اهل‌سنت و ارتقای سطح فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی طلاب برگزار شد.