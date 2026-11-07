به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در نشست قرارگاه بعثت استان بوشهر با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران میدان‌های مقاومت اظهار کرد: استمرار حضور مردم تا پیروزی نهایی نیازمند مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی مستمر و توجه به نیازهای مختلف جامعه است.

وی با اشاره به کاهش جمعیت حاضر در میدان‌ها افزود: این موضوع دلایل مختلفی دارد و نباید کاهش حضور مستمر را به معنای کم‌رنگ شدن انگیزه مردم دانست؛ چراکه بسیاری از افراد به دلیل مشغله‌های کاری، خانوادگی و محدودیت‌های روزمره امکان حضور هرشب را ندارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خواستار بررسی کارشناسی عوامل این روند شد و گفت: تغییر ساعت برنامه‌ها، دعوت از سخنرانان و مداحان شناخته‌شده، استفاده از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای و ایجاد تنوع در برنامه‌ها می‌تواند به افزایش مشارکت مردم کمک کند.

صفایی بوشهری همچنین بر ضرورت بازدید مسئولان از میدان‌های مقاومت شهرستان‌ها و بررسی مستقیم مشکلات فعالان این عرصه تأکید کرد و خواستار برگزاری نشست مشترک مسئولان میدان‌ها برای تبادل تجربه و شناسایی راهکارهای تقویت این اجتماعات شد.

وی استفاده از ظرفیت مساجد، مؤسسات قرآنی، هنرمندان، ورزشکاران، دانش‌آموزان، کارگران و بازاریان را ضروری دانست و افزود: صداوسیما نیز باید میدان‌های مقاومت در شهرستان‌ها را در کنار میدان مرکزی بوشهر پوشش دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مشکلات مالی برخی موکب‌ها، حمایت قانونی و تأمین منابع لازم برای استمرار خدمات آنان را ضروری دانست و بر تقویت حضور روحانیون و مسئولان در اجتماعات مردمی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه میدان‌های مقاومت بوشهر از ساختار اجرایی و نظارتی مناسبی برخوردارند، خاطرنشان کرد: پس از بیش از ۲۵۰ شب فعالیت، ظرفیت ارزشمندی از نیروهای جوان و مجریان توانمند شکل گرفته است، اما بازآفرینی برنامه‌ها و نوآوری همچنان باید در اولویت باشد.

صفایی بوشهری در پایان بر تبیین ابعاد مقاومت و ایستادگی حضرت زهرا(س) در برنامه‌های ایام فاطمیه و پرهیز از طرح موضوعات اختلاف‌افکن تأکید کرد.