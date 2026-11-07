به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی عصر شنبه در نشست علما و معتمدان اهل سنت گنبدکاووس با تأکید بر ضرورت حفظ همدلی میان اقوام و مذاهب گفت: هر جا وحدت وجود داشته باشد، امنیت برقرار است و امنیت نیز زمینه‌ساز رشد و توسعه خواهد بود.

وی با قدردانی از نقش علما و روحانیون اهل سنت در تقویت همدلی اجتماعی، یاد و خاطره مرحوم حاج عبدالکریم آخوند جاور را گرامی داشت و افزود: حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان از ضرورت‌های مدیریت شهرستان است.

هاشمی با اشاره به راه‌اندازی منطقه آزاد اینچه‌برون، این طرح را از ظرفیت‌های مهم اقتصادی منطقه دانست و اظهار کرد: ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی از اهداف و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای این منطقه است و باید آثار توسعه اقتصادی در زندگی و معیشت مردم نمایان شود.

وی ادامه داد: توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که نتیجه آن در سفره مردم دیده شود؛ بنابراین در کنار توجه به شاخص‌های اقتصادی، مشکلات خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نیز باید مورد توجه مدیران باشد.

فرماندار ویژه گنبدکاووس با اشاره به تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی این شهرستان افزود: هیچ‌کس نباید به دلیل تفاوت در قومیت، مذهب، زبان یا گرایش سیاسی از خدمات و فرصت‌های عمومی محروم بماند و رویکرد وفاق باید در عملکرد دستگاه‌های اجرایی نمود داشته باشد.

وی نیروی انسانی را مهم‌ترین ظرفیت گنبدکاووس برشمرد و گفت: این شهرستان علاوه بر برخورداری از آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی و مذهبی از جمله برج جهانی قابوس، تالاب‌های بین‌المللی و امامزاده یحیی بن زید(ع)، از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه منطقه باشد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و باید زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی مطالبه‌گری را از حقوق اساسی مردم دانست و افزود: مدیران باید شنونده مطالبات و نقدهای مردم باشند؛ چراکه مدیری که صدای جامعه را نشنود، از واقعیت‌های اجتماعی فاصله می‌گیرد.