به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در نشست بررسی ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان دشتی با انتقاد از حضور نیافتن برخی مدیران در جلسات مرتبط اظهار کرد: موضوع صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز نیازمند حضور مسئولانه و پیگیری مستمر همه دستگاه‌های متولی است.

وی افزود: تخلفات در حوزه ساخت‌وساز باید با جدیت رصد و پیگیری شود و نباید اجازه داد پس از انجام تخلف و ایجاد بنا، دستگاه‌ها برای رفع مشکل وارد عمل شوند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت پیشگیری پیش از وقوع تخلف بیان کرد: فعال‌سازی گشت‌های نظارتی، رصد مستمر مناطق و شناسایی موارد مشکوک پیش از آغاز ساخت‌وساز، از اقدامات ضروری دستگاه‌های مسئول است.

مقاتلی همچنین خواستار تقویت نظارت و افزایش گشت‌های میدانی از سوی بخشداران و شهرداران شد و تأکید کرد: بخشداران و شهرداران باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط، وضعیت اراضی حوزه مسئولیت خود را به‌صورت مستمر رصد و موارد تخلف را در سریع‌ترین زمان ممکن گزارش و پیگیری کنند.

وی در ادامه بر ضرورت تعیین و بررسی دقیق کاربری اراضی از سوی دستگاه‌های متولی امور اراضی تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفظ حقوق عمومی شد.