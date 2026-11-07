صادق رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی بارندگی‌های اخیر، به‌منظور حمایت از بهره‌برداران و ارزیابی خسارات احتمالی، به همراه معاون فنی و اجرایی، مسئول پدافند غیرعامل و رئیس اداره شیلات شهرستان از بخش‌های مختلف کشاورزی در چندین روستای ازنا بازدید کردیم.

وی افزود: در این بازدیدها وضعیت اراضی زراعی و باغی، جاده‌های بین مزارع، مزارع پرورش ماهی، واحدهای تولیدی و همچنین شرایط عشایر ساکن در حاشیه رودخانه‌ها از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

آماده‌باش تیم‌های ارزیابی خسارت جهاد کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی ازنا با اشاره به فعالیت تیم‌های کارشناسی و ارزیابی خسارت عنوان کرد: این تیم‌ها از نخستین ساعات اعلام هشدارها در آماده‌باش کامل قرار داشتند و بلافاصله پس از وقوع بارندگی‌ها، اعزام به مناطق مختلف روستایی را برای بررسی وضعیت بخش کشاورزی آغاز کردند.

رحمتی با بیان اینکه بارندگی‌ها در کنار آثار مثبت، در صورت شدت گرفتن می‌توانند خساراتی به زیرساخت‌های کشاورزی وارد کنند، ادامه داد: تأسیسات زیربنایی بخش کشاورزی، سازه‌های گلخانه‌ای، جاده‌های بین مزارع، کانال‌های انتقال آب و برخی اراضی زراعی و باغی از جمله بخش‌هایی هستند که ممکن است در اثر بارش‌های شدید آسیب ببینند.

وی از بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست در صورت وارد شدن خسارت به فعالیت‌ها و تأسیسات خود، موضوع را برای ثبت و بررسی به کارشناسان پهنه اطلاع دهند یا به مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌های مربوطه مراجعه کنند.