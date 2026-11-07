به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جوزف بورل مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی اعلام کرد که با وجود پیروزی دموکرات‌ ها در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، ترامپ همچنان از قدرت وتو برخوردار است و همچنان «فردی بسیار خطرناک برای جهان» به شمار می‌آید.

مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد: وقتی ترامپ جنگ عیله ایران را آغاز کرد، تنها صدای منتقد در اروپا اسپانیا بود. اروپایی ها هرچه ترامپ بر آن ها تحمیل می کند را می پذیرند.

این دیپلمات ارشد پیشین اتحادیه اروپا همچنین به وضعیت متزلزل روابط دو سوی اقیانوس اطلس اشاره کرده و گفت که «اروپایی‌ ها در برابر آمریکا، بازی تسلیم را در پیش گرفته‌اند.»