منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران استان اصفهان که با هدف بررسی آخرین وضعیت بارش‌ها، مناطق غرب و جنوب استان و خسارات ناشی از روان‌آب‌ها و سیلاب‌های محلی تشکیل شد، اظهار کرد: خوشبختانه از شب گذشته تاکنون شاهد بارش‌های مؤثر در سطح استان، به‌ویژه در مناطق غربی، بوده‌ایم.

وی افزود: بیشترین میزان بارش ثبت‌شده تاکنون در شهرستان فریدونشهر ۱۰۰ میلی‌متر بوده و پس از آن خوانسار و گلپایگان هر کدام با ۷۵ میلی‌متر، شهرستان داران با ۷۴ میلی‌متر، بویین‌ومیاندشت با ۶۰ میلی‌متر و چادگان با ۴۰ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بارش‌ها همچنان در مناطق غربی استان ادامه دارد و از اواخر امشب بر شدت بارش‌ها در مناطق جنوبی استان افزوده خواهد شد.

وی شهرستان‌های سمیرم، دهاقان و شهرضا و همچنین مناطق جنوبی و مرکزی استان از جمله بهارستان، لنجان، مبارکه، خمینی‌شهر، فلاورجان و جرقویه را از مناطقی دانست که تحت تأثیر فعالیت شدیدتر سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

آماده‌باش ۸۵۰۰ نیروی امدادی در اصفهان

شیشه‌فروش با بیان اینکه سامانه بارشی تا اواخر وقت روز یکشنبه در استان فعال خواهد بود، گفت: از بعدازظهر یکشنبه نیز وزش تندباد مناطق شرقی استان را در بر خواهد گرفت.

وی افزود: در پی صدور هشدار سطح نارنجی بارندگی، آماده‌باش مجدد مدیریت بحران استان به دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان ابلاغ شده و مرخصی عوامل مرتبط لغو شده است تا نیروها در محل مأموریت‌های خود حضور داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به تداوم بارش‌های رگباری باران و تگرگ، وزش تندباد و احتمال وقوع صاعقه، یک‌هزار و ۴۰۰ تیم امدادی و خدمات‌رسان با ظرفیت بیش از هشت‌هزار و ۵۰۰ نفر در پایگاه‌های امدادی، مراکز عملیاتی، ستادهای مدیریت بحران، مسیرهای جاده‌ای و مناطق تحت تأثیر بارندگی مستقر شده‌اند.

هشدار نسبت به تشدید بارش‌های سیلابی در مناطق مختلف استان

وی با اشاره به پیش‌بینی بارندگی در تمامی مناطق استان، گفت: بارش‌های سیلابی در شهرستان‌های سمیرم، دهاقان، اصفهان، مبارکه، لنجان، فلاورجان، خمینی‌شهر، فریدونشهر، داران، بویین‌ومیاندشت، چادگان، گلپایگان، خوانسار، تیران و کرون و همچنین عسگران تشدید خواهد شد.

شیشه‌فروش افزود: مناطق میمه و وزوان، شهرضا و بخش‌های دهق و علویجه، مهاباد، زواره، بادرود، انارک، چوپانان و مورچه‌خورت نیز در معرض تشدید ناپایداری‌های جوی، بارش‌های رگباری و احتمال وقوع روان‌آب و سیلاب‌های محلی قرار دارند.

فعال شدن رودخانه‌های فصلی و انسداد محور گلپایگان ـ دهق

وی با اشاره به شدت بارش‌ها در مناطق غربی استان بیان کرد: رودخانه‌های فصلی خشکه‌رود و خم‌پیچ در شهرستان گلپایگان فعال شده‌اند و جریان آب و سیلاب در مسیر برخی روستاها و محورهای جاده‌ای مشکلاتی ایجاد کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: محور گلپایگان ـ دهق در محدوده روستاهای در و تیکن و خونداب به علت آب‌بردگی، از ظهر امروز به‌طور موقت و با تصمیم پلیس راه مسدود شد و محورهای جایگزین از سمت خوانسار و موته برای تردد پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی شده است.

وی ادامه داد: جاری شدن روان‌آب و سیلاب‌های محلی در بخش‌های مرکزی و موگویی شهرستان فریدونشهر، روستاهای کلوسه، کاهگانک، میدانک و دورک را تحت تأثیر قرار داد.

شیشه‌فروش گفت: در بخش‌های زنده‌رود و مرکزی شهرستان داران نیز روستاهای قودجانک، خلج، بادجان، درختک و گنجه با جریان روان‌آب و سیلاب‌های محلی مواجه شدند.

وی اضافه کرد: در شهرستان گلپایگان نیز بر اثر طغیانی شدن رودخانه و جریان سیلابی، بخش‌هایی از راه‌ها و یک باب گلخانه دچار خسارت شد اما عوامل امدادی با تخلیه به‌موقع آب، هدایت سیلاب و انجام اقدامات لازم، حوادث را کنترل کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین از آسیب دیدن موقت شبکه برق در بویین‌ومیاندشت بر اثر وقوع صاعقه خبر داد و گفت: با اقدام سریع عوامل مربوطه، نقص ایجادشده برطرف و برق منطقه مجدداً برقرار شد.

سفرهای غیرضروری در محورهای سیل‌گیر انجام نشود

شیشه‌فروش بر ضرورت تقویت تیم‌های عملیاتی در جاده‌ها، تأمین اقلام ضروری و پیش‌بینی ظرفیت‌های اسکان اضطراری تأکید کرد و گفت: شهروندان باید از انجام سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در محورهای سیل‌گیر، خودداری کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها باید نسبت به اجرای طرح‌های کاهش خطر، استحکام‌بخشی سازه‌های ناپایدار، تابلوها و داربست‌ها در برابر تندبادهای موقتی اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر پرهیز از صعود به ارتفاعات، گفت: شهروندان باید الزامات ایمنی را رعایت کرده و در سفرهای جاده‌ای به توصیه‌های پلیس توجه کنند.

وی حفاظت از محصولات و سازه‌های کشاورزی، گلخانه‌ها، واحدهای دام و طیور و شبکه‌های آب و گاز را در برابر کاهش دما، سیلاب، تندباد، گرد و خاک و بارش‌های رگباری ضروری دانست.

شیشه‌فروش ادامه داد: توقف، استقرار و تردد در مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی باید به‌طور جدی پرهیز شود و اقدامات لازم برای پیشگیری و کنترل آب‌گرفتگی در معابر شهری، دهانه پل‌ها و زیرگذرها انجام گیرد.

وی بر تخلیه رسوبات و نخاله‌ها از دهانه پل‌ها، بازگشایی مسیر رودخانه‌ها و آمادگی برای تخلیه اضطراری سکونتگاه‌های روستایی و عشایری در معرض خطر سیل تأکید کرد.

کاهش ۵ تا ۸ درجه‌ای دمای اصفهان پس از عبور سامانه بارشی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین بر کنترل تهویه، دما و رطوبت گلخانه‌ها، واحدهای مرغداری و دامداری تأکید کرد و گفت: لازم است از تأسیسات و سیستم‌های آبیاری تحت فشار نیز در برابر کاهش دما و احتمال سرمازدگی محافظت شود.

وی افزود: رانندگان باید با توجه به بارندگی، کاهش میدان دید، گرد و خاک و لغزندگی جاده‌ها و خیابان‌ها، اصول ایمنی رانندگی را رعایت و به توصیه‌های پلیس توجه کنند.

شیشه‌فروش در پایان اعلام کرد: با عبور سامانه بارشی از استان، از روز دوشنبه کاهش محسوس دما بین پنج تا هشت درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت نیاز به امدادرسانی می‌توانند با شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر، ۱۴۱ راهداری، ۱۲۵ آتش‌نشانی و ۱۱۵ اورژانس تماس بگیرند تا خدمات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.