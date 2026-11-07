به گزارش خبرنگار مهر، سیدصادق شیرنگی عصر شنبه در نشست علما و معتمدان اهل سنت گنبدکاووس نیز با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها گفت: دولت چهاردهم با وجود مشکلات و تنگناهای مالی، خدمت‌رسانی به مردم و پیگیری مسائل آنان را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اعتبارات پروژه‌های عمرانی استان در هفته دولت افزود: میزان اعتبارات پروژه‌های عمرانی و زیرساختی گلستان نسبت به سال قبل چهار برابر شده و این استان از نظر تعداد پروژه‌ها نیز رتبه هفتم کشور را به دست آورده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گلستان با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی دقیق در افزایش آگاهی عمومی اظهار کرد: علما، روحانیون، مسئولان و صاحبان تریبون در تبیین اقدامات و مسائل کشور و تقویت تاب‌آوری اجتماعی نقش مهمی دارند.

وی ادامه داد: در شرایطی که دشمن به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد شکاف در جامعه است، حفظ وحدت و انسجام ملی، صداقت در اطلاع‌رسانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

همچنین عبدالحکیم فیروزی، مشاور استاندار گلستان در امور اقوام و مذاهب، با اشاره به نقش باورهای دینی در انسجام جامعه گفت: وحدت و همدلی مردم و توانمندی نیروهای مسلح از ظرفیت‌های مهم کشور برای مقابله با تهدیدهاست و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزود: فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها از جمله مسائلی است که جامعه با آن روبه‌روست و در چنین شرایطی تقویت همدلی و انسجام اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد.