به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گودرزی شنبه شب در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به ضرورت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: با ایجاد روش‌های مختلف عرضه ارز، از جمله امکان انجام معاملات مستقیم و فروش اسکناس با نرخ نزدیک به بازار، فرصت مناسبی برای صادرکنندگان فراهم شده است تا از این ظرفیت‌ها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

وی افزود: تمدید مهلت‌ها نمی‌تواند جایگزین تعیین تکلیف نهایی تعهدات ارزی شود و صادرکنندگان باید از روش‌های پیش‌بینی‌شده برای ایفای تعهدات خود استفاده کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به فاصله میان میزان ثبت سفارش‌ها و منابع ارزی قابل تأمین تصریح کرد: ثبت سفارش به‌خودی‌خود به معنای تخصیص ارز نیست و طولانی شدن صف‌های تخصیص نیز از محدودیت منابع و بیشتر بودن تقاضا نسبت به ظرفیت تأمین ارز ناشی می‌شود.

گودرزی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در تعیین سهمیه‌های ارزی تأکید کرد و از آمادگی بانک مرکزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی و بررسی موانع فعالیت اقتصادی و رفع مشکلات فعالان این حوزه در چارچوب ضوابط خبر داد.