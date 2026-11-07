مسعود رستنده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از میزبانی استان همدان از هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان اظهار کرد: قرآن کریم کتاب زندگی و هدایت است و همان‌طور که علامه طباطبایی در تفسیر خود به ظرافت‌های واژگانی و معنایی آیات توجه داشته‌اند، حتی واژگان کوتاه قرآن نیز سرشار از معنا و پیام هستند.

وی با اشاره به جایگاه قرآن در زندگی مسلمانان به شعری از علامه اقبال لاهوری درباره ضرورت پیوند زندگی با قرآن اشاره کرد و افزود: اقبال لاهوری در یکی از اشعار خود بر این حقیقت تاکید می‌کند که زندگی مسلمانانه بدون زیستن در پرتو قرآن امکان‌پذیر نیست.

مدیر موسسه مکتب نور هدایت افزود: اقبال لاهوری همچنین در خاطراتش نقل می‌کند که روزی هنگام تلاوت قرآن پدرش به او توصیه کرد قرآن را چنان بخواند که گویی بر خود او نازل شده است؛ توصیه‌ای که تاثیر عمیقی بر شخصیت و نگاه او به قرآن گذاشت.

وی با بیان اینکه ایجاد انس عمیق با قرآن باید از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شود، تصریح کرد: یکی از راه‌های موثر برای ایجاد علاقه و ارتباط نسل نوجوان و جوان با قرآن کریم برگزاری مسابقات قرآنی است و این مسابقات به دلیل برخورداری از جنبه تشویقی و انگیزشی می‌توانند زمینه حضور بیشتر نسل جدید در فعالیت‌های قرآنی را فراهم کنند.

رستنده با قدردانی از برگزارکنندگان مسابقات «مدهامتان» و میزبانی همدان ادامه داد: خوشحالیم که در ۲ سال گذشته با پیگیری مسئولان برگزار کننده، این رویداد در همدان برگزار می‌شود و فرصت میزبانی از قاریان، حافظان و فعالان قرآنی کشور برای استان فراهم شده است. همچنین حمایت و همراهی استاندار همدان در این زمینه قابل توجه بوده و امیدواریم این میزبانی به تقویت جایگاه قرآنی استان کمک کند.

مدیر موسسه مکتب نور هدایت با اشاره به آثار میزبانی استان‌ها از مسابقات ملی قرآنی گفت: یکی از راه‌های توسعه فعالیت‌های قرآنی برگزاری رویدادهای کشوری در استان‌های مختلف است چراکه این رویدادها می‌توانند به تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی مرتبط با فعالیت‌های قرآنی کمک کنند و موجب پویایی بیشتر ظرفیت‌های بومی شوند.

وی با تاکید بر برخورداری همدان از پیشینه و ظرفیت‌های ارزشمند قرآنی افزود: استان همدان شخصیت‌های برجسته‌ای در حوزه تلاوت، آموزش و ترویج قرآن داشته است که تلاش‌های آنها زمینه‌ساز رشد نسل‌های بعدی فعالان قرآنی شده است.

رستنده با اشاره به نقش مرحوم «محمدعلی مسکریان» در گسترش فعالیت‌های قرآنی همدان بیان کرد: مرحوم مسگریان از چهره‌های اثرگذار در حوزه تلاوت قرآن بود و حدود ۶۰ تا ۷۰ سال پیش با پایه‌گذاری جریان‌هایی در زمینه تلاوت نوین و آشنایی با شیوه قرائت قاریان برجسته جهان نقش مهمی در توسعه فرهنگ قرآنی استان ایفا کردند. همچنین برگزاری جلسات خانگی قرآن در نقاط مختلف همدان از دیگر اقدامات ارزشمند وی بود.

وی ادامه داد: تلاش چنین شخصیت‌هایی زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان تربیت قرآنی در استان شد و در ادامه جوانان و نوجوانان مستعدی در عرصه تلاوت و حفظ قرآن پرورش یافتند که توانستند در سطوح مختلف بدرخشند.

مدیر موسسه مکتب نور هدایت با اشاره به فعالیت‌های موسسه مکتب نور هدایت افزود: فعالیت‌های فرهنگی و هنری مجموعه نیز قابل توجه است به گونه‌ای که گروه سرود وابسته به این مجموعه در برنامه تلویزیونی «معلی» حضور یافت و توانمندی‌های هنری بانوان و فعالان فرهنگی همدان را به نمایش گذاشت و این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد که استان همدان علاوه بر برخورداری از استعدادهای قرآنی در پیوند دادن فعالیت‌های قرآنی با عرصه‌های فرهنگی و هنری نیز توانمند است.

وی با پیشنهاد گسترش رشته‌های مسابقات «مدهامتان» به حوزه علوم قرآنی خاطرنشان کرد: در کنار رشته‌های مرتبط با تلاوت و حفظ لازم است زمینه آشنایی نسل جوان با مباحث تخصصی علوم قرآنی نیز فراهم شود چراکه آشنایی با روش‌های تفسیر و مبانی فهم قرآن می‌تواند به تعمیق ارتباط نسل جدید با این کتاب آسمانی کمک کند.

رستنده با اشاره به جایگاه علمی «آیت‌الله محمدهادی معرفت» در حوزه علوم قرآنی گفت: آیت‌الله معرفت از شخصیت‌های برجسته و اثرگذار علوم قرآنی در جهان تشیع هستند و نقش مهمی در احیا و گسترش این دانش داشته‌اند؛ با این حال نسل جوان ما هنوز آن‌گونه که شایسته است با شخصیت علمی و آثار این عالم گرانقدر آشنا نیست.