به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی اظهار کرد: سه تن از مدیران صنعت برق به اتهام اختلاس و پولشویی در دادسرای عمومی و انقلاب همدان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.

وی با اشاره به سازوکارهای نظارتی دستگاه قضایی افزود: صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال به صورت دقیق در دستور کار دستگاه قضایی استان همدان قرار دارد و در همین راستا شناسایی و برخورد با اشخاصی که اتهام تعرض به اموال عمومی و بیت‌المال متوجه آنها است، با قاطعیت دنبال می‌شود.

دادستان همدان تاکید کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری و صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال بدون اغماض ادامه خواهد داشت و اطلاعات تکمیلی و جزئیات پرونده متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.