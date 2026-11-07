به زارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی شهرستان دشتی اظهار کرد: موضوع مناسب‌سازی از مسائل مهم اجتماعی است و نمی‌توان به دلیل مشکلات اجرایی و اعتباری، از پیگیری آن غافل شد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات این ستاد افزود: حضور مدیران در این نشست‌ها باید همراه با آمادگی، ارائه گزارش و پیگیری مصوبات باشد و صرف برگزاری جلسه بدون اقدام عملی، پاسخگوی نیازهای جامعه هدف نیست.

فرماندار دشتی خواستار ارائه گزارش آماری و تحلیلی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال جاری تا زمان برگزاری جلسه بعدی شد و گفت: همه دستگاه‌ها باید ضمن اعلام اقدامات انجام‌شده، موانع و مشکلات موجود در مسیر مناسب‌سازی را نیز بررسی و گزارش کنند.

مقاتلی با اشاره به ضرورت نظارت میدانی بر وضعیت ادارات و مراکز خدمات‌رسان بیان کرد: با همکاری کارشناسان بهزیستی و نظارت مجموعه فرمانداری، بازدیدهای مستمر از دستگاه‌هایی که بیشترین مراجعه مردمی را دارند، از جمله شهرداری‌ها، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مدارس و بنیاد مسکن انجام شود تا نواقص شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

وی افزود: باید شرایطی فراهم شود که افراد دارای معلولیت و کم‌توانان جسمی بتوانند همانند سایر شهروندان بدون مانع از خدمات اداری و عمومی استفاده کنند چراکه فاصله میان گفتار و عمل در زمینه تکریم حقوق شهروندی قابل قبول نیست.

فرماندار دشتی همچنین بر رعایت الزامات مناسب‌سازی در ساخت‌وسازهای جدید تأکید کرد و گفت: ساختمان‌های اداری، مدارس و سایر فضاهایی که در حال احداث هستند، باید از ابتدا با در نظر گرفتن ضوابط مناسب‌سازی طراحی و اجرا شوند تا در آینده نیازمند اصلاحات پرهزینه نباشند.

مقاتلی با اشاره به وضعیت برخی بانک‌ها نیز خواستار بررسی و رفع موانع دسترسی افراد دارای معلولیت به شعب بانکی شد و افزود: تسهیل ورود و استفاده از خدمات بانکی برای همه شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اجرای پویش «هر محله، یک پیاده‌روی ایمن» را از دیگر برنامه‌های مورد تأکید در این نشست دانست و گفت: با شناسایی مسیرهای مناسب در محلات و انجام اقدامات ضروری، می‌توان محیطی ایمن‌تر و قابل دسترس‌تر برای تردد افراد دارای معلولیت فراهم کرد.

فرماندار دشتی همچنین خواستار ارسال برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط برای هفته سالمندان در نیمه نخست آذرماه شد و بر ضرورت بررسی و اعلام نیازهای مناسب‌سازی در مناطق ساحلی شهرستان تأکید کرد.

مقاتلی بر معرفی رابط مناسب‌سازی از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار پیگیری مصوبات، انجام بازدیدهای میدانی و ارائه گزارش اقدامات برای بررسی میزان پیشرفت در جلسه آینده شد.