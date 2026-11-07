به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه‌اصل شامگاه امروز شنبه پس از تساوی تبمش در برابر استقلال تهران در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودیم، بازی بسیار سختی مقابل تیم خوب استقلال تهران داشتیم و متأسفانه در ۱۵ دقیقه اول بازی به دلیل کم‌تجربگی و جوانی برخی از بازیکنان، نتوانستیم عملکرد مطلوبی داشته باشیم اما رفته‌رفته بازیکنان جوان ما به شرایط مسابقه مسلط شدند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان افزود: من همین‌جا از همه بازیکنان تیمم تشکر و قدردانی می‌کنم که با تمام وجود بازی کردند و احساس می‌کنم بچه‌ها با قلب‌شان به میدان رفتند چرا که در دقیقه ۴۵ بازی پنالتی را از دست دادیم اما به بازی برگشتیم، گل دریافت کردیم و باز هم توانستیم جبران کنیم.

وی بیان کرد: ما با این نیت و ذهنیت به میدان آمده بودیم که امتیاز کامل را کسب کنیم و تمام تلاشمان را کردیم اما بچه‌های ما واقعاً با ضعیف‌ترین امکانات بازی می‌کنند و فکر می‌کنم در آینده با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهیم شد.

خلیفه‌اصل درباره استفاده از بازیکنان جوان عنوان کرد: ما امروز بازیکنانی داشتیم که ۲۰ - ۲۱ سال و حتی ۱۷ ساله بودند و فوتبال برای جوانان است، ما قطعاً به این بازیکنان اعتقاد داریم و من پشت بازیکنان جوانم می‌ایستم.