مهدی رحمتی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از توقف عملیات احداث مدرسه‌ای ۲۳ کلاسه در ری خبر داد و اظهار کرد: با وجود توافق اولیه میان حوزه قضایی خاوران، شهرداری قیامدشت و خیرین مدرسه‌ساز برای احداث این مجموعه آموزشی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعات استان تهران با حضور در محل پروژه، مانع ادامه عملیات ساخت شده است.

وی با تشریح روند شکل‌گیری این طرح افزود: با پیگیری حوزه قضایی خاوران، همکاری شهرداری قیامدشت و توافق خیرین مدرسه‌ساز، مقرر شد مدرسه‌ای با ۲۳ کلاس درس و معماری اسلامی ایرانی، بر روی سازه‌های بتنی باقی‌مانده در محدوده سه‌هزار مترمربعی حیاط مصلی احداث شود که اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن ۲۰۰ میلیارد تومان بود.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران ادامه داد: تفاهم اولیه با خیر مدرسه‌ساز، شهرداری و سازمان نوسازی مدارس تنظیم شد و پس از برگزاری مراسم خشت‌گذاری با حضور فرماندار شهرستان ری، رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه یک ری و سایر مسئولان مرتبط، نخستین محموله مصالح ساختمانی نیز به محل پروژه انتقال یافت.

رحمتی با اشاره به علت توقف عملیات اجرایی این طرح گفت: شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعات استان تهران پس از حضور در محل، ادامه ساخت مدرسه را به احداث چند واحد تجاری برای مصلی و محوطه‌سازی بنای فعلی آن مشروط کرده است.

وی با انتقاد از این شرط اظهار کرد: خیر مدرسه‌ساز با نیت انجام کار خیر و باقیات صالحات برای اموات خود، ساخت مدرسه را پذیرفته بود و الزام وی به احداث واحدهای تجاری با نیت اولیه این اقدام خیرخواهانه همخوانی ندارد.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران با اشاره به تعهد شهرداری قیامدشت برای اجرای پروژه‌ای دیگر در محدوده مصلی بیان کرد: شهرداری با تأیید شورای شهر، ساخت مجموعه اداری مصلی را با ارزشی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان و در مدت دو سال بر عهده گرفته است؛ با این حال، به گفته وی، شورای سیاست‌گذاری ادامه ساخت مدرسه را به همزمانی کلنگ‌زنی هر دو مجموعه مشروط کرده است.

رحمتی با تأکید بر تفاوت ماهیت دو طرح خاطرنشان کرد: مدرسه با هدف پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان بخش خاوران احداث می‌شود و نباید اجرای آن به توسعه زیرساخت‌های مصلی گره بخورد.

وی با اشاره به پیشینه سازه‌های موجود در محل پروژه افزود: حدود ۱۵ سال قبل، اعتباری برای احداث مدرسه علمیه در مصلی خاوران از سوی دولت وقت اختصاص یافت که به گفته وی، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان به ارزش روز برای آن هزینه شده، اما این سازه‌ها پس از رها شدن به مدت ۱۵ سال، در معرض فرسایش قرار گرفته‌اند.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران تصریح کرد: هدف از پیگیری این طرح، استفاده از سازه‌های موجود برای احداث مدرسه و جلوگیری از هدررفت سرمایه عمومی بوده است؛ اقدامی که می‌توانست ضمن بهره‌برداری از امکانات باقی‌مانده، بخشی از نیاز آموزشی منطقه را نیز برطرف کند.

رحمتی در پایان با اعلام اینکه پروژه همچنان متوقف مانده است، گفت: در شرایط فعلی، ادامه ساخت مدرسه با مانع مواجه شده و نیازهای آموزشی بخش خاوران نیز همچنان باقی است. وی این وضعیت را مغایر با تحقق عدالت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار دانست.