به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر محتوایی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان از معرفی داوران هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» در همدان خبر داد و اظهار کرد: دربخش برادران استاد کریم دولتی رئیس هیئت داوران و ناظر فنی رقابت‌ها، استاد عباس امام‌جمعه از تهران داوری بخش تجوید و نصرت‌الله حسینی از تهران داوری بخش صوت را بر عهده دارند.

احسان مولوی افزود: همچنین صالح اطهری‌فرد از استان البرز داوری بخش لحن، مهدی پریزاد از کرمانشاه داوری بخش وقف و ابتدا، محمدصادق نصراللهی از قم داوری بخش صحت حفظ و عطاالله یوسفی از همدان داوری بخش هنر قرآنی را انجام می‌دهند.

دبیر محتوایی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان در ادامه به معرفی داوران بخش خواهران پرداخت و افزود: نسرین رضانیا از همدان رئیس هیئت داوران و ناظر فنی رقابت‌ها، فاطمه شیرازی از تهران داوری بخش تجوید، رضوان جلالی‌فر از استان البرز داوری بخش صوت و صدیقه بارانی از اصفهان داوری بخش لحن را عهده دار هستند.

وی ادامه داد: فاطمه پرویزی‌نصرت از همدان داوری بخش وقف و ابتدا، مریم سعیدی از استان مرکزی داوری بخش صحت حفظ، مریم شریف‌زاده احتشامی از همدان داوری رشته قصه‌گویی قرآنی و شهرزاد بیاتی از همدان داوری رشته هنر قرآنی را انجام می‌دهند.

مولوی بیان کرد: زینب محمدی و حسن حسین‌زاده از استان همدان مسئولیت ناظران اجرایی این دوره در بخش خواهران را عهده‌دار هستند.

گفتنی است هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه به میزبانی استان همدان در حال برگزاری است.