به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده در شهر قم برای مدیریت روان‌آب‌ها اظهار کرد: علاوه بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بارش‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه نیز در سطح شهر انجام شده است تا از ظرفیت بارندگی‌ها به بهترین شکل استفاده شود.

استاندار قم افزود: بیش از هفت هزار چاه جذبی در نقاط مختلف شهر قم احداث شده که بخش قابل توجهی از این اقدامات در مدت اخیر انجام شده است و هدف از اجرای آنها، فراهم کردن امکان نفوذ آب باران به داخل زمین و جلوگیری از ایجاد روان‌آب و سیلاب در سطح شهر است.



وی گفت: احداث چاه‌های جذبی از چند جهت اهمیت دارد که یکی از مهم‌ترین آنها کمک به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی است و می‌توان از این طریق بخشی از آب حاصل از بارندگی را به منابع زیرزمینی منتقل کرد.



چاه‌های جذبی به کنترل سیلاب کمک می‌کنند



بهنام‌جو ادامه داد: یکی دیگر از آثار اجرای این طرح‌ها، کاهش روان‌آب‌های سطحی و پیشگیری از شکل‌گیری سیلاب است و این اقدامات در کنار سایر برنامه‌های مدیریت آب‌های سطحی می‌تواند به کنترل بهتر بارندگی‌ها در شهر کمک کند.



وی با اشاره به وضعیت منطقه پردیسان بیان کرد: در مناطق پردیسان و محدوده ۵۶ هکتاری که در حال ساخت‌وساز است، در گذشته شاهد ایجاد سیلاب‌های قابل توجهی بودیم که برای مدیریت این وضعیت، اقدامات زیرساختی و پیشگیرانه در این محدوده انجام شده است.



استاندار قم خاطرنشان کرد: با احداث کانال‌های جدید، مسیر هدایت آب در این مناطق ساماندهی شده و اکنون روان‌آب‌ها به شکل مناسب‌تری هدایت می‌شوند.



آب باران برای استفاده بهینه هدایت می‌شود



بهنام‌جو اظهار کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان و دستگاه‌های متولی این است که آب حاصل از بارندگی به جای ایجاد خسارت و جاری شدن در مسیرهای نامناسب، به شکل اصولی هدایت شود تا بتوان از این ظرفیت بیشترین بهره‌وری را داشت.



وی افزود: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه چاه‌های جذبی و احداث کانال‌های هدایت آب، در راستای مدیریت روان‌آب‌ها، کاهش خطر سیلاب و بهره‌گیری از منابع حاصل از بارندگی دنبال شده است.



استاندار قم تأکید کرد: با استمرار این اقدامات می‌توان ضمن کاهش آثار ناشی از بارش‌های شدید، زمینه استفاده بهتر از آب باران و تقویت منابع آب زیرزمینی را نیز فراهم کرد.