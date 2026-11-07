به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در اطلاعیه‌ای با هشدار نسبت به احتمال پس‌زدگی فاضلاب در منازل هنگام وقوع بارندگی‌های شدید، از شهروندان خواست نکات ایمنی و بهداشتی لازم را رعایت کنند.

بر اساس این اطلاعیه، افزایش حجم روان‌آب‌های سطحی در زمان بارندگی می‌تواند موجب ایجاد مشکل در شبکه فاضلاب و بروز پس‌زدگی در برخی منازل شود.

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تأکید کرد: شهروندان باید از هدایت آب باران، ناودان‌ها و آب حیاط به داخل شبکه فاضلاب خودداری کنند، زیرا ورود حجم بالای آب‌های سطحی به این شبکه می‌تواند احتمال پس‌زدگی فاضلاب را افزایش دهد.

در این اطلاعیه همچنین از شهروندان خواسته شده است در زمان بارندگی شدید از دستکاری یا باز کردن درب منهول‌های فاضلاب خودداری کنند.

آبفای استان اصفهان افزود: ریختن زباله، پلاستیک، مصالح ساختمانی و چربی در منهول‌ها و شبکه فاضلاب نیز می‌تواند موجب انسداد مسیر و تشدید مشکلات ناشی از بارندگی شود.

بر اساس اعلام این شرکت، ساکنان واحدهای طبقه همکف و زیرزمین باید دریچه‌های فاضلاب داخل ملک را بررسی کرده و در صورت امکان، نسبت به تجهیز آنها به دریچه‌های یک‌طرفه اقدام کنند.

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از شهروندان خواست در صورت مشاهده پس‌زدگی فاضلاب، آب‌گرفتگی یا بازماندن درب منهول‌ها، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که همکاری شهروندان در رعایت این توصیه‌ها نقش مهمی در حفظ ایمنی، بهداشت عمومی و پایداری شبکه فاضلاب در زمان وقوع بارندگی‌های شدید دارد.