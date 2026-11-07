به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جهان‌آرا با اشاره به میزبانی همدان از مسابقات قرآنی «مدهامتان» اظهار کرد: مطالبه ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش فعالیت‌های مرتبط با قرآن کریم همواره مورد توجه بوده و در سال‌های گذشته نیز موسسات قرآنی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و نیروهای مردمی و خودجوش قرآنی در این مسیر فعال بوده‌اند که آثار و برکات آن را به‌ویژه در فضای مساجد شاهد هستیم.

وی با اشاره به تاکیدات بر تلاوت روزانه قرآن کریم افزود: توصیه به اینکه هر فرد در طول شبانه روز حتی یک صفحه از قرآن را تلاوت کند از جمله رهنمودهای ارزشمندی است که می‌تواند به عنوان یک فرهنگ پایدار در جامعه نهادینه شود و خوشبختانه در بسیاری از مساجد استان نیز به این موضوع توجه شده است.

دبیر جامعه قرآنی عصر استان همدان با بیان اینکه مسابقات «مدهامّتان» به تقویت پایگاه‌های قرآنی مساجد کمک می‌کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهم این رویداد تقویت فعالیت‌های قرآنی در بستر مسجد و گسترش فرهنگ قرآن به خصوص در میان کودکان و نوجوانان است که این امر علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر نسل جدید خانواده‌ها را نیز به سمت انس بیشتر با قرآن سوق می‌دهد.

جهان‌آرا با اشاره به ظرفیت مدارس در مجاورت مساجد خاطرنشان کرد: می‌توان با برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی هدفمند دانش‌آموزان را از مقاطع مختلف تحصیلی با فعالیت‌های قرآنی مساجد پیوند داد و در این زمینه، تعامل و همکاری آموزش‌ و پرورش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه، کانون‌های مساجد، مؤسسات قرآنی و نیروهای مردمی ضروری است.

وی تاکید کرد: نباید مسئولیت ترویج فرهنگ قرآنی را تنها بر عهده کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گذاشت بلکه هم‌افزایی همه دستگاه‌ها باعث ارتقای سطح کیفی مسابقات و جذب بیشتر نوجوانان و جوانان خواهد شد.

دبیر جامعه قرآنی عصر استان همدان همچنین با اشاره به تداوم میزبانی استان همدان در ۲ سال گذشته گفت: برگزاری مسابقات کشوری «مدهامّتان» فرصت مغتنمی برای تقویت فضای معنوی شهر است و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و فضاسازی شهری مناسب شهروندان بیشتری با این رویداد آشنا شوند.