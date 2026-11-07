به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با موضوع کبر، غرور و استکبار، اظهار کرد: کبر به معنای خودبرتربینی و استکبار به معنای برتری‌جویی و امتناع از پذیرش حق از روی عناد و خودبزرگ‌بینی است؛ صفتی ناپسند که ممکن است افراد در موقعیت‌های مختلف فردی و اجتماعی به آن گرفتار شوند.



وی با بیان اینکه روحیه تکبر ممکن است از محیط خانواده آغاز شود و در سطوح بالاتر جامعه نیز بروز پیدا کند، افزود: گاهی فرد به دلیل برخورداری از ثروت، علم، موقعیت اجتماعی یا قدرت، خود را برتر از دیگران می‌بیند و همین نگاه زمینه رفتارهای مستکبرانه را فراهم می‌کند.



نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر اینکه هیچ‌کس نباید خود را معیار حق بداند، تصریح کرد: پیامبران الهی آمده‌اند تا انسان‌ها به جای اصرار بر خواسته‌های نفسانی و خودمحوری، در برابر فرمان خداوند و حقیقت تسلیم باشند.



فرعون؛ نمونه قرآنی روحیه استکباری

پورذهبی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره فرعون، او را نمونه‌ای از روحیه سلطه‌طلبی و خودبرتربینی دانست و گفت: قرآن کریم از رفتار فرعون یاد می‌کند که با برتری‌جویی در زمین، مردم را به گروه‌های مختلف تقسیم و بخشی از آنان را تضعیف می‌کرد.



وی ادامه داد: استکبار تنها به حاکمان و صاحبان قدرت محدود نمی‌شود؛ گاهی یک فرد در برابر فرد دیگر، یا مدیری در برابر مجموعه‌ای که مسئولیت آن را برعهده دارد، رفتار مستکبرانه در پیش می‌گیرد. ازاین‌رو، هرکس باید مراقب باشد که در جایگاه و مسئولیت خود به دیگران زور نگوید و حق آنان را نادیده نگیرد.



نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به عوامل شکل‌گیری استکبار، مهارنشدن قدرت، نبود آگاهی و بیداری در برابر ظلم و خودبینی و طغیان نفس را از زمینه‌های مهم این خصلت برشمرد.



وی همچنین بر نقش ثروت، موقعیت و میل به ریاست در شکل‌گیری روحیه برتری‌جویی تأکید کرد و افزود: قدرت و امکانات اگر با مراقبت اخلاقی همراه نباشد، ممکن است انسان را از مسیر درست منحرف کند؛ بنابراین برخورداری از هر جایگاه و امتیازی باید با تواضع و مسئولیت‌پذیری همراه باشد.



پورذهبی با اشاره به نمونه‌های استکبار در عرصه جهانی، رفتار قدرت‌های سلطه‌طلب را مصداقی از روحیه برتری‌جویی دانست و تأکید کرد: جامعه باید در برابر ظلم و سلطه‌طلبی هوشیار باشد و اجازه ندهد روحیه استکباری در روابط فردی و اجتماعی گسترش پیدا کند.



ایمان و نماز راه مقابله با تکبر



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا(س) درباره آثار ایمان و نماز اظهار کرد: در این روایت، ایمان عامل پاکی از شرک و نماز وسیله دوری از تکبر معرفی شده است؛ چراکه انسان در نماز در برابر پروردگار می‌ایستد و با رکوع و سجده، بندگی و فروتنی خود را نشان می‌دهد.



نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان افزود: نماز زمانی می‌تواند در تربیت انسان و دوری او از تکبر اثرگذار باشد که با توجه و حضور قلب همراه شود؛ انسانی که در برابر خداوند احساس بندگی و نیاز می‌کند، نباید خود را برتر از دیگران بداند.



وی با تأکید بر اهمیت مراقبت از رفتارهای روزمره گفت: هر فرد باید از گرفتارشدن به تکبر در خانه، خیابان، محیط کار و مسئولیت‌های اجتماعی پرهیز کند و اجازه ندهد قدرت، ثروت یا موقعیت، زمینه تضییع حقوق دیگران را فراهم آورد.



پورذهبی در پایان، اقامه نماز در اول وقت، به جماعت و با حضور قلب را مورد تأکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد که خداوند همه انسان‌ها را از کبر و استکبار درونی و جامعه را از شر مستکبران دور نگه دارد.