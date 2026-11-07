به گزارش خبرنگار مهر، در پی پیش‌بینی احتمال بارش شدید باران در بخش‌هایی از استان لرستان و با هدف پیشگیری از مخاطرات احتمالی، حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان و مدیریت ترددهای جاده‌ای، فعالیت آموزشی مدارس تعدادی از شهرستان‌ها و مناطق استان در روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه غیرحضوری اعلام شد.

این تصمیم بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان لرستان اتخاذ شده و شامل تمامی مدارس شهرستان‌های الیگودرز، دورود، چگنی و ازنا و همچنین مناطق زاغه، پاپی و زز و ماهرو خواهد بود.

تعطیلی آموزش حضوری در هر دو نوبت صبح و عصر

علی‌اصغر صفری‌راد شامگاه شنبه در این رابطه اظهار کرد: تصمیم غیرحضوری شدن مدارس، تمامی واحدهای آموزشی شهری، روستایی و عشایری، اعم از دولتی و غیردولتی را در محدوده‌های اعلام‌شده شامل می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در برابر شرایط جوی پیش‌رو افزود: این تصمیم با توجه به احتمال بارش شدید باران و به‌منظور کاهش مخاطرات احتمالی برای دانش‌آموزان و مدیریت رفت‌وآمدهای جاده‌ای اتخاذ شده است.

تداوم آموزش از طریق شبکه شاد

بر اساس اعلام مسئولان استان، با غیرحضوری شدن مدارس، فرایند آموزشی دانش‌آموزان در روز یکشنبه از طریق بستر فضای مجازی و شبکه شاد دنبال خواهد شد.

در همین راستا از مدیران مدارس خواسته شده است ضمن اطلاع‌رسانی به‌موقع به خانواده‌ها و دانش‌آموزان درباره نحوه برگزاری کلاس‌ها، تمهیدات لازم را برای استمرار مطلوب فرایند آموزش و جلوگیری از وقفه در برنامه‌های درسی فراهم کنند.

این تصمیم صرفاً مربوط به فعالیت آموزشی مدارس در شهرستان‌ها و مناطق اعلام‌شده و در هر دو نوبت صبح و عصر روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه است.