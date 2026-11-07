به گزارش خبرگزاری مهر در پیام سردار اصغر عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا و حجت الاسلام والمسلمین عبدالرحیم نجفقلیزاده سرایی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا بمناسبت هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

از تاریخ شانزدهم تا بیست و دوم آبان و مقارن با ایام شهادت پدر موشکی ایران سردار شهید حاج حسن طهرانی مقدم، بنام هفته هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نامگذاری شده است.

این هفته پر میمنت را به محضر فرمانده معظم کل قوا، فرماندهان و آحاد کارکنان نیروی هوا فضا و خانواده محترم و صبور ایشان و ملت رشید ایران تبریک و تهنیت عرض می کنیم.

این هفته فرصت مغتنمی است، برای ارائه گزارش پیشرفت‌ها و دستاوردهای اقتدارآفرین این نیرو به آحاد جامعه و ضرورت دارد صاحبان تریبون و رسانه به این امر مهم، اهتمام داشته باشند.

امروز و بعد از تجربه جنگ تحمیلی دوم و سوم همگان به این حقیقت پی بردند که آسمان پهناور و فضای بی‌کران در تسخیر تسلیحات و موشک‌های ما قرار دارد و نیروی هوافضای سپاه بدون هیچ‌گونه محدودیت جغرافیایی، برای دفاع از تمامیت ارضی، هویت، موجودیت و تمدن دیرینه ایرانی اسلامی در سراسر جهان آماده و مقتدر است.

در پایان یاد و خاطره شهدای عظیم الشان هوافضا خاصّه یاد و خاطره حسنین موشکی ایران شهیدان حسن شفیع زاده و حسن تهرانی مقدم را گرامی داشته و به ارواح طیبه شهیدان هوافضای استان در دو جنگ تحمیلی اخیر درود و سلام می‌فرستیم.