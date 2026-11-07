به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، در پی اتفاقات رخ‌داده در جریان دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال میان تیم‌های استقلال خوزستان و استقلال ایران، این باشگاه با انتشار بیانیه‌ای رسمی، ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از عدالت، امنیت و شأن رقابت‌های ورزشی، پیگیری حقوق قانونی باشگاه و هواداران را از مسیرهای قانونی اعلام کرد.

به نام خدا

دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و استقلال ایران در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، در شرایطی با نتیجه تساوی دو بر دو به پایان رسید که فارغ از نتیجه رقم‌خورده، اتفاقات و حواشی رخ‌داده در جریان این مسابقه، بار دیگر ضرورت توجه جدی به شرایط برگزاری رقابت‌ها در ورزشگاه اهواز را یادآور شد.

آنچه بر اهمیت این موضوع می‌افزاید، شباهت برخی اتفاقات این مسابقه با رخدادهای دیدارهای مشابه در فصل های گذشته است؛ موضوعی که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد و انتظار داشت با گذر زمان، دغدغه‌ها و مطالبات به‌حق باشگاه و هواداران نیز به فراموشی سپرده شود.

باشگاه استقلال همواره بر این باور بوده است که فوتبال در فضایی مبتنی بر عدالت، احترام متقابل، امنیت و رعایت اصول حرفه‌ای معنا پیدا می‌کند. بدیهی است هیچ باشگاهی نباید برای حضور در زمین مسابقه، علاوه بر رقابت ورزشی، دغدغه‌هایی خارج از چارچوب فوتبال داشته باشد.

ما ضمن احترام به تمامی ارکان و مجموعه‌های مسئول در فوتبال کشور، تأکید می‌کنیم که انتظار داریم اتفاقات رخ‌داده در این مسابقه با نگاهی دقیق، منصفانه و مسئولانه مورد بررسی قرار گیرد و حقوق باشگاه استقلال، به‌عنوان یکی از سرمایه‌های بزرگ فوتبال ایران، به‌طور کامل مورد توجه واقع شود.

استقلال باشگاهی با میلیون‌ها هوادار است که همواره خواهان رقابتی سالم، منصفانه و به دور از هرگونه حاشیه غیرورزشی بوده و خواهد بود. مطالبه ما نه امتیاز ویژه است و نه برخوردی فراتر از ضوابط؛ خواسته ما تنها برخورداری از همان حقوقی است که شایسته هر تیم حاضر در بالاترین سطح فوتبال کشور است.

از این رو، باشگاه استقلال ضمن پیگیری رسمی موضوع از مسیرهای قانونی و ارائه مستندات مربوط، انتظار دارد تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در مسابقات پیش رو اتخاذ شود.

نتیجه یک مسابقه ممکن است در زمین فوتبال رقم بخورد، اما حفظ عدالت، امنیت و شأن رقابت‌های ورزشی، مسئولیتی فراتر از نتیجه یک بازی است.

باشگاه استقلال در دفاع از حقوق خود و هواداران میلیونی‌اش، با قاطعیت و از مسیرهای قانونی پیگیر این موضوع خواهد بود و در این مسیر، از هیچ مطالبه به‌حقی چشم‌پوشی نخواهد کرد.

