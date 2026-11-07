به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سجاد سرافراز عصر شنبه در اجتماع بانوان فاطمی در شهرستان شفت، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: شخصیت حضرت زهرا(س) از چنان عظمت و جایگاهی برخوردار است که پیامبر اکرم(ص) با تعبیر «فداها ابوها» از مقام ایشان یاد می‌کردند و آن حضرت را «ام‌ابیها» می‌نامیدند.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) الگویی بی‌نظیر برای زنان جهان است، افزود: بعثت و ظهور اسلام در شرایطی اتفاق افتاد که جاهلیت عرب، دختران را مایه ننگ و سرشکستگی می‌دانست و حتی برخی از آنان را زنده‌به‌گور می‌کردند، اما اسلام با تعالیم خود و معرفی شخصیت والای حضرت زهرا(س)، کرامت و جایگاه حقیقی زن را به جامعه بشری نشان داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه(س) در معارف دینی بیان کرد: عظمت این بانوی بزرگوار به اندازه‌ای است که در روایات و تفاسیر دینی، جایگاه ویژه‌ای برای ایشان بیان شده و سیره و زندگی آن حضرت همواره چراغ راه مسلمانان بوده است.

قیام برای خدا مهم‌ترین درس مکتب حضرت زهرا(س)

سرافراز با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین جلوه‌های زندگی حضرت زهرا(س)، قیام برای خدا و دفاع از حق بود، تصریح کرد: حضرت فاطمه(س) زمانی که دیدند حق نادیده گرفته شده و مسیر امامت با انحراف مواجه شده است، با وجود همه دشواری‌ها به میدان آمدند و به تنهایی از حق دفاع کردند.

وی با اشاره به آیه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَیٰ وَفُرَادَیٰ» گفت: قیام برای خدا نباید به همراهی یا عدم همراهی دیگران وابسته باشد؛ انسان مؤمن باید در مسیر حق استوار بماند، حتی اگر در این مسیر تنها باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به تلاش‌های حضرت زهرا(س) برای روشنگری و دفاع از ولایت افزود: ایشان در روزهای پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، به همراه امیرالمؤمنین علی(ع) برای تبیین حق و دعوت مردم به همراهی با مسیر امامت تلاش کردند و با مراجعه به خانه‌های مردم، حجت را بر جامعه تمام کردند.

سرافراز با بیان اینکه بسیاری از مردم مدینه با وجود شناخت جایگاه اهل‌بیت(ع) از همراهی با حضرت زهرا(س) خودداری کردند، ادامه داد: مشکل آن روز جامعه، ناآگاهی از حق نبود، بلکه ترس و نداشتن شجاعت برای ایستادن در کنار حق، موجب شد بسیاری از افراد از مسئولیت خود شانه خالی کنند.

ترس‌افکنی؛ ابزار اصلی دشمن برای عقب‌نشینی ملت‌ها

وی با تأکید بر اینکه ترس یکی از ابزارهای اصلی دشمن برای تضعیف اراده ملت‌هاست، گفت: دشمن زمانی که توان مقابله مستقیم با قدرت و اراده یک ملت را ندارد، با عملیات روانی، ایجاد رعب و وحشت و بزرگ‌نمایی توان خود تلاش می‌کند مردم را از میدان خارج کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام اظهار کرد: قرآن کریم در آیات مربوط به جنگ احد و تهدید دشمنان، از افرادی یاد می‌کند که با شنیدن خبر اجتماع سپاه دشمن، نه‌تنها دچار ترس نشدند، بلکه ایمانشان افزایش یافت و با توکل بر خدا اعلام کردند که خداوند برای آنان کافی است و بهترین پشتیبان است.

سرافراز با بیان اینکه جامعه اسلامی باید از تجربه‌های تاریخی درس بگیرد، افزود: حضرت زهرا(س) در شرایطی برای دفاع از ولایت به میدان آمدند که بسیاری از افراد از همراهی با ایشان خودداری کردند؛ اگر آن روز جامعه در کنار حق می‌ایستاد، مسیر تاریخ اسلام می‌توانست به شکل دیگری رقم بخورد.

وی با اشاره به ارتباط حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) با وقایع بعدی تاریخ اسلام تصریح کرد: کوتاهی در حمایت از حق و تنها گذاشتن امام جامعه، پیامدهای سنگینی به دنبال دارد؛ از این رو، مجالس فاطمی و برنامه‌های تبیینی باید زمینه‌ساز شناخت درست تاریخ و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته باشد.

انقلاب اسلامی؛ احیای هویت اجتماعی و سیاسی شیعه

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: پیش از انقلاب اسلامی، محبت اهل‌بیت(ع) در میان مردم وجود داشت، اما حضور یک حاکمیت وابسته و سلطه استکبار موجب شده بود ظرفیت اجتماعی و سیاسی دین به‌درستی ظهور پیدا نکند.

سرافراز اضافه کرد: انقلاب اسلامی با تکیه بر معارف اهل‌بیت(ع)، قرآن و سنت، به جامعه اسلامی جرئت ایستادگی و مقاومت بخشید و معادلات قدرت‌های بزرگ جهان را به چالش کشید.

وی با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی بانوان شهرستان شفت گفت: اجتماع و اتحاد مقدسی که بانوان این خطه با محوریت حضرت فاطمه زهرا(س) شکل داده‌اند، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است و می‌تواند به الگویی برای دیگر مناطق کشور تبدیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه این حرکت فرهنگی و اجتماعی در سال‌های متمادی استمرار داشته است، افزود: فعالیت‌های شما صرفاً برگزاری یک مراسم مذهبی نیست، بلکه نوعی نقش‌آفرینی اجتماعی و فرهنگی در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و زنده نگه داشتن فرهنگ ولایت‌مداری است.

سرافراز در پایان با قدردانی از تلاش‌های بانوان برگزارکننده این اجتماع تأکید کرد: این اتحاد و همدلی که حول محور شخصیت بی‌نظیر حضرت زهرا(س) شکل گرفته، مایه مباهات است و مجموعه تبلیغات اسلامی گیلان نیز در حد توان از چنین حرکت‌های فرهنگی و مردمی حمایت خواهد کرد.