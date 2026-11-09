به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بیمه معلم، مدیرعامل بیمه معلم روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سفر به استان اردبیل با مدیرکل آموزش‌وپرورش این استان دیدار و درباره توسعه همکاری‌های مشترک و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای به فرهنگیان گفت‌وگو کرد.

در این نشست، ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه برای تدوین الگوهای جدید حمایت از سلامت و رفاه معلمان و همچنین اجرای بسته‌های تخصصی بیمه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

علی صیادزاده، مدیرعامل بیمه معلم، در این دیدار با تشریح برنامه‌ها و رویکردهای این شرکت در حوزه خدمت‌رسانی به فرهنگیان اظهار کرد: بیمه معلم خود را عضوی متعهد و جدایی‌ناپذیر از مجموعه آموزش‌وپرورش می‌داند و ارتقای کیفیت خدمات و تنوع‌بخشی به طرح‌های حمایتی را از اهداف اصلی خود دنبال می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و انسانی استان اردبیل افزود: تلاش ما بر این است که خدمات ارائه‌شده متناسب با جایگاه و شأن معلمان و فرهنگیان این استان باشد.

مدیرعامل بیمه معلم همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترهای پایدار برای تأمین آرامش و رفاه فرهنگیان تصریح کرد: توانمندی‌های فنی و عملیاتی شرکت برای ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای جامعه فرهنگیان به کار گرفته شده است.

صیادزاده با بیان اینکه حمایت از معلمان فراتر از تکالیف سازمانی است، خاطرنشان کرد: پاسداشت منزلت معلمان و توجه به نیازهای آنان از رویکردهای محوری بیمه معلم به شمار می‌رود.

در ادامه این نشست، سیداردشیر رشیدی آل‌هاشم، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل، نیز با استقبال از برنامه‌های اعلام‌شده بیمه معلم اظهار کرد: پایداری خدمات بیمه‌ای و اطمینان خاطر فرهنگیان از دریافت این خدمات، در تقویت انگیزه و آرامش معلمان در مسیر تعلیم و تربیت نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به حضور میدانی و پیگیری مستقیم مدیرعامل بیمه معلم افزود: این رویکرد می‌تواند زمینه توجه جدی‌تر به دغدغه‌های رفاهی فرهنگیان را فراهم کند و آموزش‌وپرورش استان از همکاری و همراهی مؤثر در این زمینه استقبال می‌کند.

در پایان برنامه‌های سفر مدیرعامل بیمه معلم به استان اردبیل، وی با حضور در شعبه این شرکت در اردبیل، در نشستی با کارکنان شعبه شرکت کرد و بر ضرورت ارتقای رضایت بیمه‌گزاران و بهبود مستمر کیفیت خدمات‌رسانی به فرهنگیان استان تأکید کرد.