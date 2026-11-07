به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر شنبه در نشست ویژه مدیریت بحران استان با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه برای مقابله با پیامدهای سامانه بارشی پیش‌رو اظهار کرد: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و نیروهای امدادی باید با حداکثر ظرفیت و امکانات در حالت آماده‌باش قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های گسترده و احتمال بروز مخاطرات جوی افزود: اگرچه نمی‌توان مانع وقوع پدیده‌های طبیعی شد، اما با برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای اقدامات پیشگیرانه می‌توان از شدت خسارات احتمالی کاست.

استاندار گلستان با تأکید بر مسئولیت مستقیم دستگاه‌های خدمات‌رسان در شرایط بحرانی گفت: شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راهداری، حمل‌ونقل، هلال‌احمر، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط باید تجهیزات، ماشین‌آلات و نیروهای عملیاتی خود را آماده کرده و امکان واکنش سریع به حوادث احتمالی را فراهم کنند.

طهماسبی با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در استان خاطرنشان کرد: از زمان اعلام شرایط هشدار تا پایان فعالیت سامانه بارشی، هیچ‌یک از مدیران استان بدون هماهنگی و دریافت مجوز از استانداری اجازه خروج از استان را ندارند.

وی همچنین درباره احتمال تشدید بارندگی‌ها و تأثیر آن بر فعالیت مراکز آموزشی گفت: در صورت بروز شرایط مخاطره‌آمیز، ستاد مدیریت بحران استان باید در کوتاه‌ترین زمان درباره نحوه فعالیت مدارس تصمیم‌گیری کند و اطلاع‌رسانی لازم از طریق رسانه‌ها انجام شود.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، پاکسازی مسیرهای عبور آب را از اقدامات ضروری پیش از وقوع بارندگی‌ها دانست و گفت: شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های مسئول باید نسبت به لایروبی و پاکسازی آبراهه‌ها، کانال‌های شهری، رودخانه‌ها و مسیرهای هدایت روان‌آب اقدام کرده و موانع موجود را برطرف کنند.

وی با اشاره به احتمال افزایش دبی و طغیان برخی رودخانه‌های استان، بر پایش مستمر نقاط حساس تأکید کرد و افزود: وضعیت رودخانه‌ها، پل‌ها، محورهای مواصلاتی و زیرساخت‌های حیاتی باید به‌صورت مداوم رصد شود تا در صورت بروز خطر، اقدامات لازم بدون تأخیر انجام گیرد.

طهماسبی همچنین تأمین پایدار سوخت و انرژی و ذخایر کالاهای اساسی را از اولویت‌های مدیریت بحران برشمرد و اظهار کرد: با توجه به کاهش محسوس دما، دستگاه‌های مسئول باید برای تأمین نیازهای خانوارها، واحدهای تولیدی، گلخانه‌ها، دامداری‌ها و شهرک‌های صنعتی تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند.

وی از شهروندان خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و در مدت فعالیت سامانه بارشی از سفرهای غیرضروری، حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق پرخطر و همچنین صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

استاندار گلستان با بیان اینکه مدیریت مؤثر بحران به همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم نیاز دارد، تأکید کرد: تمام ظرفیت‌های استان باید برای پیشگیری از حوادث، کاهش خسارات و حفظ ایمنی شهروندان به کار گرفته شود.