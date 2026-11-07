به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ارشادی اظهار کرد: در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و افزایش ناگهانی حجم آب رودخانه، ۷ نفر از اهالی منطقه در معرض خطر گرفتار شدند که بلافاصله یک تیم عملیاتی امداد و نجات با تجهیزات تخصصی به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نیروهای امدادی پس از ارزیابی شرایط و انجام عملیات نجات، موفق شدند هر ۷ نفر را در سلامت کامل به محل امن منتقل کنند.

معاون امداد و نجات هلال احمر با تأکید بر رعایت هشدارهای هواشناسی از مردم خواست در زمان بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب، از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.