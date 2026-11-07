سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارندگی شدید روز شنبه ۱۶ آبان در کرمانشاه اظهار کرد: در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و با توجه به احتمال بروز حوادث ناشی از بارش‌ها، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی در حالت آماده‌باش قرار داشتند و در مجموع به ۹ حادثه امدادرسانی کردند.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، چهار مورد مربوط به آبگرفتگی واحدهای تجاری و دو مورد نیز مربوط به منازل مسکونی بود که با حضور آتش‌نشانان اقدامات لازم برای رفع آبگرفتگی انجام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: یک مرکز درمانی نیز در جریان بارندگی‌ها دچار آبگرفتگی شد و نیروهای عملیاتی برای رفع مشکل و مدیریت شرایط به محل اعزام شدند.

قادری با اشاره به دیگر مأموریت‌های آتش‌نشانان گفت: دو دستگاه خودرو نیز در آب گرفتار شده بودند که نیروهای امدادی برای کمک به سرنشینان و خارج کردن خودروها از وضعیت حادثه اقدام کردند.

وی محدوده‌هایی از جمله پارکینگ شهرداری و محله‌های الهیه و جعفرآباد را از نقاط وقوع حوادث اعلام کرد و افزود: این مأموریت‌ها در نقاط مختلف شهر انجام شد و نیروهای آتش‌نشانی با حضور به‌موقع، خدمات لازم را به شهروندان ارائه کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: آمادگی نیروهای عملیاتی و تجهیزات سازمان برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی‌ها در دستور کار قرار داشت و آتش‌نشانان متناسب با گزارش‌های دریافتی به محل حوادث اعزام شدند.