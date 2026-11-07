به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان، عصر شنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه که به مناسبت ارتقای درجه سرتیپی وی برگزار شد، با قدردانی از حمایت و همراهی مسئولان استان اظهار کرد: حضور مدیران ارشد در این دیدار برای مجموعه انتظامی و شخص من و جانشین فرمانده انتظامی استان مایه دلگرمی است و نشان می‌دهد تلاش‌های کارکنان پلیس مورد توجه مسئولان قرار دارد.

وی همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از عوامل مؤثر در مدیریت شرایط دشوار استان دانست و افزود: مدیریت استان را می‌توان به یک گروه موسیقی تشبیه کرد که در آن هر بخش باید وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد تا در نهایت هماهنگی و هم‌صدایی برای دستیابی به هدفی مشترک شکل بگیرد؛ این همراهی و هم‌افزایی در مجموعه مدیریتی کرمانشاه به‌خوبی وجود دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به حمایت‌های استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: این همراهی، انگیزه نیروهای انتظامی را برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم افزایش می‌دهد و زمینه حرکت هماهنگ دستگاه‌ها در مسیر حل مشکلات و تأمین امنیت عمومی را فراهم می‌کند.

سردار حاجیان از بهبود ۱۴ پله‌ای شاخص احساس امنیت در استان خبر داد و گفت: این دستاورد نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات انتظامی، همکاری دستگاه‌های مختلف و تلاش مستمر کارکنان پلیس است.

وی همچنین با اعلام کاهش حدود ۲۱ هزار مورد جرم در سه سال و نیم گذشته، تأکید کرد: این نتیجه صرفاً با برخورد پس از وقوع جرم حاصل نشده، بلکه تمرکز اصلی پلیس بر پیشگیری، شناسایی عوامل زمینه‌ساز جرم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و تحلیلی بوده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: رویکرد پلیس، استفاده از داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی مسائل پیش از تبدیل شدن به جرم است. برای نمونه، در برخی اختلافات اجتماعی در روستاها، با شناسایی به‌موقع و مداخله پیشگیرانه می‌توان از تشدید اختلافات و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد.

وی شناسایی نقاط حادثه‌خیز ترافیکی و گسترش امکانات نظارتی را از دیگر برنامه‌های پلیس برشمرد و اظهار کرد: نصب و استفاده از دوربین‌های نظارتی در یک‌هزار و ۱۵۰ روستا با هدف افزایش نظارت، تقویت امنیت و پیشگیری از وقوع جرائم دنبال شده است.

سردار حاجیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با سرقت احشام گفت: اجرای برنامه‌های هدفمند و همکاری مردم و دستگاه‌های مرتبط، کاهش حدود ۱۰ درصدی این نوع سرقت را در استان به دنبال داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای برنامه‌های تازه برای افزایش کارآمدی پلیس خبر داد و افزود: طرح «هر کلانتری یک شهر» با هدف تقویت ارتباط مستقیم پلیس با مردم، افزایش مسئولیت‌پذیری و بهبود کیفیت خدمات انتظامی در محله‌ها و مناطق مختلف اجرا می‌شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان، ارتقای درجه سرتیپی را فرصتی برای پذیرش مسئولیت بیشتر و خدمت مؤثرتر به مردم دانست و ابراز امیدواری کرد: مجموعه انتظامی با پشتیبانی مسئولان و مشارکت مردم بتواند اقدامات مؤثرتری برای تأمین امنیت و آرامش عمومی انجام دهد.