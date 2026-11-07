به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی،عصر شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان که به مناسبت ارتقای درجه سرتیپی سردار مهدی حاجیان و سردار اکبری برگزار شد، با تبریک این موفقیت، از تلاش‌های مجموعه انتظامی در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و اظهار کرد: به نیروهای مسلح و مجموعه فراجا افتخار می‌کنیم؛ چرا که کارکنان انتظامی با تمام توان در مسیر تأمین امنیت و خدمت به مردم فعالیت دارند و حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز مأموریت‌ها و خدمات آنان متوقف نشد.

وی با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی و کمبود امکانات در مجموعه انتظامی استان افزود: در نشست‌هایی که با مسئولان ارشد کشور از جمله معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت داشته‌ام، مسائل و محدودیت‌های پلیس کرمانشاه را مطرح کرده‌ام؛ با این حال، در روند ارائه خدمات و پیگیری امور مردم در استان هیچ‌گونه وقفه و اختلالی مشاهده نمی‌شود.

استاندار کرمانشاه این عملکرد را حاصل انگیزه بالای کارکنان و مدیریت مؤثر فرماندهان انتظامی دانست و گفت: توانایی فرماندهی و ایجاد هماهنگی میان نیروها از عوامل مهم موفقیت پلیس استان است.

حبیبی با اشاره به استفاده مجموعه انتظامی از فناوری‌های جدید تصریح کرد: پلیس کرمانشاه مجموعه‌ای هوشمند است که متناسب با نیازها و شرایط روز، تجهیزات و ابزارهای خود را به‌روزرسانی کرده و بخش قابل توجهی از مأموریت‌ها را با استفاده از سامانه‌ها و گزارش‌های هوشمند مدیریت می‌کند.

وی مردمی بودن را یکی دیگر از شاخصه‌های مهم پلیس استان برشمرد و افزود: ارتباط نزدیک و تعامل سازنده با شهروندان، اعتماد عمومی به فراجا را افزایش داده و همراهی مردم را به یکی از پشتوانه‌های مهم تأمین امنیت تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز پلیس از طریق همکاری و اعتماد شهروندان به دست می‌آید.

استاندار کرمانشاه همچنین دانش‌محوری را از ویژگی‌های مدیریتی سردار حاجیان عنوان کرد و اظهار کرد: وی از فرماندهانی است که دانش، تجربه و علم را در مدیریت انتظامی به کار گرفته و اعتقاد دارم فرماندهی مبتنی بر دانش می‌تواند زمینه‌ساز طراحی طرح‌های جدید و اجرای اقدامات اثربخش در حوزه امنیت باشد.

حبیبی با قدردانی از فرمانده انتظامی استان و جانشین وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ها و طرح‌های نوآورانه پلیس حاصل دانش، تجربه و شناخت دقیق از مأموریت‌هاست و امیدواریم همچنان از ظرفیت مدیریتی و توانمندی این فرماندهان برای ارتقای امنیت و بهبود خدمات به مردم استفاده شود.

وی با اشاره به گستردگی مسئولیت‌های نیروی انتظامی در استان گفت: مجموعه انتظامی از دستگاه‌های پرکار در حوزه خدمت‌رسانی است و بخش زیادی از مأموریت‌های متنوع بر عهده این مجموعه قرار دارد؛ از این رو تلاش شبانه‌روزی فرماندهان و کارکنان پلیس شایسته قدردانی است.

استاندار کرمانشاه در پایان، ارتقای درجه سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان، و سردار اکبری، جانشین وی را تبریک گفت و افزود: این موفقیت نشان‌دهنده توجه به توانمندی‌ها و شایستگی‌های این فرماندهان در سطوح بالاتر است و امیدواریم مردم استان و کشور بیش از گذشته از دانش، تجربه و توان مدیریتی آنان بهره‌مند شوند.