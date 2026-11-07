به گزارش خبرنگار مهر، عیسی طالبی عصر شنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان آستارا با قدردانی از تلاش فعالان عرصه اطلاع‌رسانی، اظهار کرد: خبرنگاران با انعکاس دقیق و مسئولانه رویدادها، نقش مهمی در تنویر افکار عمومی و توسعه امنیت پایدار ایفا می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح در مقابله با شایعات و آسیب‌های اجتماعی افزود: رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، می‌توانند در ارتقای فرهنگ قانون‌مداری و افزایش مشارکت اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.

وی با بیان اینکه پلیس و رسانه دارای مأموریتی مشترک در حوزه آرامش و امنیت جامعه هستند، ادامه داد: نیروی انتظامی آماده تعامل و همکاری مستمر با اصحاب رسانه برای انعکاس اقدامات، خدمات و برنامه‌های انتظامی است.

طالبی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در حوزه پیشگیری از جرائم تأکید کرد و گفت: آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌ها می‌تواند بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی را کاهش داده و زمینه‌ساز افزایش امنیت در جامعه شود.

‌فرمانده انتظامی شهرستان آستارا در پایان با تقدیر از همراهی خبرنگاران در پوشش اخبار و فعالیت‌های انتظامی، خواستار تداوم همکاری‌های مشترک در راستای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان و تقویت امنیت اجتماعی شد.