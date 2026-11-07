به گزارش خبرنگار مهر ، علی طزری شامگاه در سومین شب مراسم یادبود شهدای راه ولایت در میدان آیینی شهید چمران پیشوا، با اشاره به اهمیت جنگ روایت‌ها اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود، تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و عملیات روانی، خود را پیروز میدان معرفی کرده و در جامعه احساس شکست و ناامیدی ایجاد کند.

وی با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه افزود: بیش از ۲۵۰ شب از حضور مردم در خیابان‌ها می‌گذرد و این حضور را باید نوعی مجاهدت دانست؛ چراکه امروز هر بخش از جامعه در سنگر خود مسئولیت مقابله با دشمن را بر عهده دارد.

معاون سیاسی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) با اشاره به چهار عرصه تقابل با دشمن بیان کرد: خیابان، نیروهای مسلح، دیپلماسی و رسانه چهار سنگر اصلی مقابله هستند و شرایط کنونی را نمی‌توان صرفاً یک درگیری نظامی دانست، بلکه با جنگی ترکیبی مواجه هستیم.

طزری با اشاره به ارزیابی دشمن از عوامل ناکامی در جنگ‌های اخیر گفت: وجود رهبری، وحدت و انسجام مردم و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران سه عاملی هستند که دشمن برای تضعیف آن‌ها تلاش می‌کند.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از برنامه دشمن به حوزه شناختی و رسانه‌ای منتقل شده است، تصریح کرد: القای احساس شکست، ترساندن مردم و ایجاد ناامیدی نسبت به آینده از اهداف اصلی جنگ شناختی است.

معاون سیاسی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) همچنین نسبت به انتشار اخبار تأییدنشده و محتوای جعلی در فضای مجازی هشدار داد و افزود: دشمن با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و حتی هوش مصنوعی، محتواهایی با هدف ایجاد اختلاف، تفرقه و بدبینی تولید می‌کند و بازنشر ناآگاهانه این مطالب می‌تواند به تحقق اهداف آن کمک کند.

طزری با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم خاطرنشان کرد: نقد و مطالبه‌گری باید با هدف اصلاح امور و در چارچوب مشخص انجام شود و مسئولان نیز باید برای رفع مشکلات و پاسخگویی به مردم تلاش بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی و تلاش برای محدودسازی روابط تجاری ایران اظهار کرد: مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در منابع، بدون تحمیل ریاضت به جامعه، می‌تواند بخشی از مشارکت مردم در شرایط کنونی باشد.

معاون سیاسی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) با بیان اینکه پایان درگیری‌های نظامی به معنای پایان جنگ نیست، گفت: امروز شکل تقابل تغییر کرده و بخش مهمی از آن در عرصه‌های شناختی، رسانه‌ای و اقتصادی جریان دارد.

طزری در پایان وحدت و انسجام ملی را از عوامل بازدارندگی در برابر تهدیدات دانست و بر ضرورت هوشیاری در برابر عملیات روانی و حفظ امید اجتماعی تأکید کرد.