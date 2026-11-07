به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار عصر امروز شنبه در نشست صمیمی با فعالان حوزه تجمعات مردمی که با حضور استاندار ایلام و جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد، با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی و اقتصادی دشمن اظهار کرد: جهاد در شرایطی که دشمن با تمام توان نظامی، سیاسی و اقتصادی به میدان آمده، ارزشمند و گره‌گشای کشور است.

وی گفت: اینکه با وجود فشارهای سنگین اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ روانی دشمن، بیش از هشت ماه مردم در سرما و گرما پای کار ایستاده‌اند، نشان‌دهنده عنایت الهی و بصیرت بی‌نظیر ملت است.

نماینده مقام معظم رهبری در استان با اشاره به شکست راهبرد دشمن در به زانو درآوردن ملت ایران از طریق تحریم افزود: دشمنان با تصور اینکه می‌توانند مردم را از پا درآورند، رجزخوانی کردند، اما این روش آنها، ناشی از سیاست‌های غلط، دامن خود آمریکا، اروپا و کشورهای حامی تحریم را گرفت. مقاومت ملت ایران معادلات استکبار را به هم ریخت.

امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم هوشمندی در برابر تلاش دشمن برای ایجاد انحراف و تفرقه‌افکنی تأکید و گفت: در صدر اسلام نیز پیامبر اکرم(ص) با وجود حضور منافقان و نفوذی‌ها در لشکر اسلام، برای حفظ وحدت و تمرکز، بر دشمن اصلی تدبیر می‌کردند. امروز نیز هدف اصلی ما، مقاومت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی است و نباید اجازه دهیم، صف واحد ملت متزلزل شود.

کریمی‌تبار با تأکید بر ضرورت «جذب حداکثری» تصریح کرد: کسانی که دل در گروی این آب و خاک دارند و در کنار ما از کیان کشور دفاع می‌کنند، حتی اگر سلیقه‌ی سیاسی متفاوتی داشته باشند، در جبهه دفاع از انقلاب و ایران قرار دارند. امروز کشور بیش از هر چیزی به هم‌گرایی داخلی و انسجام ملی نیاز دارد.

وی در پایان با اشاره به انسجام ارکان نظام و دیپلماسی فعال کشور در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب با درایت و دقت از دولت و ارکان نظام حمایت می‌کنند، لذا با حفظ هوشیاری و تقویت وحدت، باید با قدرت از این پیچ تاریخی عبور کنیم.