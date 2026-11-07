به گزارش خبرنگار مهر، سید بشیر جعفری، رئیس هیأت سوارکاری مازندران شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری این مسابقات اظهار کرد: این رقابتها برای نخستینبار در سطح قهرمانی استان و پس از سال ۱۳۸۲ برگزار شده و حضور ۴۳ سوارکار در ۶ رده مختلف، زمینه مناسبی برای ارزیابی توان فنی ورزشکاران و شناسایی استعدادهای این رشته فراهم کرده است.
وی افزود: برگزاری چنین رقابتهایی میتواند به افزایش تجربه سوارکاران، ارتقای سطح فنی مسابقات و فراهم شدن زمینه حضور ورزشکاران مستعد استان در رقابتهای ملی کمک کند.
نتایج مسابقات در ردهنونهالان:
مقام اول: مرزا امینی با اسب بادلی، مقام دوم: کیانا مهربانی با اسب الیشا ومقام سوم: رهام علینژاد با اسب لاکی جان.
رده نوجوانان: مقام اول: رضا عمرانی با اسب سحرناز، مقام دوم: کوثر غریب با اسب چسلی و مقام سوم: سینا مطلبی با اسب گیبو بوی.
رده مالکین اسب:مقام اول: محمد صالح سرایی و مقام دوم: رضا شیخالملوکی با اسب کانفیدنت
رده اسبهای زایچه ایران:مقام اول: رضا عمرانی با اسب پارکو، مقام دوم: حسن ملا محسن با اسب سان فایر و مقام سوم: علیرضا رباط با اسب یونیکا
رده اسبهای جوان ۵ و ۶ ساله: مقام اول: رضا شیخالملوکی با اسب مای دریم کچر و مقام دوم: سینا مطلبی با اسب گیبو بوی
رده بزرگسالان:مقام اول: یوسف اوتقی با اسب رامی بوی، مقام دوم: سام محسنپور با اسب گیبر و مقام سوم: رضا جلالی با اسب میسیسیپی.
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