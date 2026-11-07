به گزارش خبرنگار مهر، سید بشیر جعفری، رئیس هیأت سوارکاری مازندران شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری این مسابقات اظهار کرد: این رقابت‌ها برای نخستین‌بار در سطح قهرمانی استان و پس از سال ۱۳۸۲ برگزار شده و حضور ۴۳ سوارکار در ۶ رده مختلف، زمینه مناسبی برای ارزیابی توان فنی ورزشکاران و شناسایی استعدادهای این رشته فراهم کرده است.

وی افزود: برگزاری چنین رقابت‌هایی می‌تواند به افزایش تجربه سوارکاران، ارتقای سطح فنی مسابقات و فراهم شدن زمینه حضور ورزشکاران مستعد استان در رقابت‌های ملی کمک کند.

نتایج مسابقات در رده‌نونهالان:

مقام اول: مرزا امینی با اسب بادلی، مقام دوم: کیانا مهربانی با اسب الیشا ومقام سوم: رهام علی‌نژاد با اسب لاکی جان.

رده نوجوانان: مقام اول: رضا عمرانی با اسب سحرناز، مقام دوم: کوثر غریب با اسب چسلی و مقام سوم: سینا مطلبی با اسب گیبو بوی.

رده مالکین اسب:مقام اول: محمد صالح سرایی و مقام دوم: رضا شیخ‌الملوکی با اسب کانفیدنت

رده اسب‌های زایچه ایران:مقام اول: رضا عمرانی با اسب پارکو، مقام دوم: حسن ملا محسن با اسب سان فایر و مقام سوم: علیرضا رباط با اسب یونیکا

رده اسب‌های جوان ۵ و ۶ ساله: مقام اول: رضا شیخ‌الملوکی با اسب مای دریم کچر و مقام دوم: سینا مطلبی با اسب گیبو بوی

رده بزرگسالان:مقام اول: یوسف اوتقی با اسب رامی بوی، مقام دوم: سام محسن‌پور با اسب گیبر و مقام سوم: رضا جلالی با اسب میسی‌سی‌پی.