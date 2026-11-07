https://mehrnews.com/x3dxV7 ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ کد مطلب 7003477 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ طنینانداز شدن فریاد مرگ بر آمریکا در تجمعات شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- فریاد مرگ بر آمریکا در دویست و پنجاه و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه طنینانداز شد. دریافت 21 MB کد مطلب 7003477 کپی شد مطالب مرتبط دویست و پنجاه و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه اجتماع شبانه مردم رشت در دفاع از وطن به شب ۲۵۲ رسید اجتماع دویستوپنجاهم «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود دویست و شصت و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه دویست و چهل و ششمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود دویست و بیستمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه دویست و بیستمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود دویست و پنجاه و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران کرمانشاه
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