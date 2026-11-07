به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام «محبی»، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، به همراه هیئتی از مسئولان این مجموعه با حضور در منزل شهید «جمشید سالاروند»، با خانواده وی دیدار و از صبر و بردباری آنان قدردانی کرد.

در این دیدار، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آرامش و اقتدار امروز نظام اسلامی را مرهون جان‌فشانی و ایثار شهیدان دانستند و تکریم شهدا و خانواده‌های آنان را وظیفه‌ای همگانی و تکلیفی واجب عنوان کردند.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح سپاس و کارت هدیه از خانواده شهید «جمشید سالاروند» تجلیل و قدردانی شد.