به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از اجرای برنامه‌های فرهنگی این اداره‌کل در تهران هم‌زمان با هفته مازندران خبر داد و اظهار کرد: در راستای معرفی پیشینه تاریخی، ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و هویت بومی مازندران، نشست علمی و فرهنگی «مازندران، شهر ما یاد باد» روز ۱۹ آبان‌ماه با همکاری فرهنگسرای مهر در پایتخت برگزار می‌شود.

وی افزود: هم‌زمان با این برنامه، بخش «مازندران‌شناسی» در فرهنگسرای مهر افتتاح خواهد شد تا زمینه آشنایی بیشتر شهروندان تهرانی و علاقه‌مندان با تاریخ، فرهنگ، هنر و مؤلفه‌های هویتی مازندران فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به انتخاب فرهنگسرای مهر در منطقه خانی‌آباد تهران بیان کرد: این منطقه در جنوب پایتخت، زادگاه جهان‌پهلوان غلامرضا تختی، نماد ماندگار پهلوانی و اخلاق در ورزش ایران است و برگزاری برنامه‌ای با محوریت فرهنگ مازندران در این محدوده، فرصتی برای توسعه تعاملات فرهنگی در بخش‌های مختلف تهران به شمار می‌رود.

محمدی، گسترش دسترسی مخاطبان به برنامه‌های فرهنگی را از رویکردهای اصلی هفته مازندران عنوان کرد و گفت: در همین راستا، نمایشگاه خوشنویسی آثار استادان و هنرمندان مازندرانی در منطقه نیاوران، در شمال تهران برگزار شد و اکنون با اجرای برنامه‌ای در جنوب پایتخت، تلاش داریم گستره جغرافیایی فعالیت‌های فرهنگی استان را توسعه دهیم.

وی با تأکید بر ظرفیت جمعیتی و فرهنگی مازندرانی‌های ساکن تهران خاطرنشان کرد: پایتخت علاوه بر میزبانی جمعیت قابل توجهی از هم‌استانی‌های ما، محل حضور علاقه‌مندان بسیاری به فرهنگ و تاریخ مازندران است و این فرصت می‌تواند به معرفی بهتر داشته‌های فرهنگی استان و تحکیم پیوندهای فرهنگی میان مازندران و تهران کمک کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد راه‌اندازی بخش مازندران‌شناسی در فرهنگسرای مهر به بستری پایدار برای شناخت بیشتر پیشینه و هویت این استان و تداوم همکاری‌های فرهنگی میان مازندران و پایتخت تبدیل شود.