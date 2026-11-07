https://mehrnews.com/x3dxW7 ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 7003526 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ تصاویری از تداوم بارش باران در شهرهای آذربایجان غربی ارومیه - در این فیلم تصاویری از تداوم بارش شدید باران پاییزی در شهرهای آذربایجان غربی را می بینید. دریافت 50 MB کد مطلب 7003526 کپی شد مطالب مرتبط تشییع شهدای گمنام در بروجرد زیر باران میدانداری شهرکردیها در موج ۲۵۲ زیر بارش شدید باران بارش باران و رعد و برق در آسمان سنندج قدردانی از تلاش نیروهای خدمات شهری و آتشنشانی در روزهای بارانی برچسبها بارش باران آب و هوا مهاباد
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