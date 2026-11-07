به گزارش خبرنگار مهر، بارش‌های شامگاه شنبه در اغلب نقاط استان به ویژه شهرستان‌های سروآباد و مریوان، جلوه‌های متفاوتی از پاییز را به نمایش گذاشت.

بارش برف در سروآباد

نخستین برف پاییزی در منطقه ژالانه بارید و جاده این گردنه را سفیدپوش کرد.

معابر روستاهای درکی و دمیو از توابع شهرستان سروآباد نیز سفید پوش شد.

بارش باران در هورامان

بارش شدید باران در منطقه گردشگری هورامان تخت در شهرستان سروآباد، جلوه‌ای تازه به طبیعت این منطقه بخشید.

رعدوبرق در آسمان مریوان

همزمان با فعالیت سامانه بارشی، رعدوبرق در آسمان مریوان نیز چشم‌نوازی کرد و تصاویری از آذرخش بر فراز شهر، از ارتفاعات قله ایمام به ثبت رسید.

در حال حاضر بارش‌ها در اغلب شهرهای و روستاهای مختلف استان کردستان به ویژه در غرب استان همچنان ادامه دارد.