به گزارش خبرنگار مهر ، مجید خطیبی ، صبح یکشنبه در تشریح وضعیت آمادگی نیروهای امدادی اظهار کرد: در پی هشدارهای صادرشده درباره شرایط جوی و احتمال وقوع سیلاب، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین به حالت آماده‌باش درآمده است.

وی افزود: در همین راستا، پنج تیم عملیاتی ویژه سیلاب به همراه تجهیزات تخصصی و اقلام امدادی موردنیاز سازماندهی شده‌اند تا در صورت وقوع حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مناطق آسیب‌دیده اعزام شوند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی بیان کرد: هدف از این آماده‌باش، افزایش سرعت و کیفیت امدادرسانی و حفاظت از جان شهروندان در حوادث احتمالی است.

خطیبی در پایان از شهروندان خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی، از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مسیرهای عبور سیلاب خودداری کنند و در صورت مشاهده شرایط خطرآفرین، مراتب را از طریق شماره ۱۱۲ به ندای امداد هلال‌احمر اطلاع دهند.