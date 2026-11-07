به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید حسین زاده اظهار کرد: گزارشی مبنی بر وقوع انفجار در یک منزل مسکونی واقع در خیابان امام خمینی (ره) به سامانه آتش نشانی اعلام شد.

سرپرست اداره خدمات ایمنی و آتشنشانی شهرداری چناران بیان کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی آتشنشانی با اعزام دو دستگاه خودروی عملیاتی و چهار آتش نشان به محل حادثه، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که این حادثه بر اثر نشت گاز رخ داده و متأسفانه یک مرد حدود ۷۰ ساله در پی این انفجار جان خود را از دست داده و پیکر متوفی پس از انجام اقدامات لازم، به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

حسین‌زاده با تأکید بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، از شهروندان خواست با بررسی مستمر اتصالات و شیلنگهای گاز، اطمینان از سلامت تجهیزات و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند.