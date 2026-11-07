به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب داورزن به همراه فرمانده انتظامی این شهرستان جهت بررسی حادثه تلف شدن ۶ هزار قطعه جوجه در یکی از مرغداری‌های روستای «صدخرو» داورزن ورود کرد.

این ۲ مسوول به همراه عوامل پاسگاه انتظامی صد خرو، پلیس آگاهی‌ و کارشناس شبکه دامپزشکی شهرستان داورزن در بازدید پنج ساعته از منطقه به بررسی ابعاد مختلف این حادثه پرداختند.

دادستانی داورزن در این بازدید به جمع‌آوری ادله و آثار برجامانده از جرم احتمالی پرداخت و از شهود و افراد مطلع که نسبت به موضوع اطلاعاتی در دست داشتند، تحقیقات لازم به عمل آورد.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب شهرستان داورزن در خصوص منشا حادثه گمانه زنی‌هایی مطرح و در حال بررسی ولی اظهارنظر قطعی مستلزم تکمیل تحقیقات است.