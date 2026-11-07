به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی شنبه‌شب در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نامناسب شبکه فاضلاب عالی‌شهر اظهار کرد: مشکلات فاضلاب در این شهر به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده و علاوه بر تضعیف زیرساخت‌های شهری، خسارت‌های مالی قابل توجهی به منازل مسکونی و زندگی روزمره شهروندان وارد کرده است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نسبت به تعلل یک‌ساله بانک در تخصیص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی ماده ۵۶ پروژه فاضلاب عالی‌شهر واکنش نشان داد.

وی با اشاره به بحران حاد فاضلاب در عالی‌شهر اظهار داشت: وضعیت اسفبار فاضلاب در این شهر به مرحله‌ای رسیده که زیرساخت‌های شهری را به‌شدت تضعیف کرده و متأسفانه آسیب‌های جدی و خسارت‌های مالی فراوانی به منازل و زندگی روزمره مردم وارد ساخته است؛ با وجود مصوبه ای که یک سال قبل گرفتیم، مسئولان بانک مربوطه با بی‌توجهی آشکار، این مصوبه حیاتی را که می‌تواند گره‌گشای این فاجعه زیست‌محیطی باشد، یک سال است در بروکراسی خود معطل نگه داشته‌اند.

پورکبگانی با انتقاد از رویکرد دوگانه این بانک تصریح کرد: جای تأسف و تعجب است که این بانک دقیقاً همین ماده قانونی را در استانی دیگر به‌خوبی اجرا کرده و به سرانجام رسانده است، اما در قبال مطالبات به‌حق مردم شریف و نجیب بوشهر، دست‌دست می‌کند. آلودگی های تولید ثروت برای کشور نصیب ما میشود، اما استان‌های دیگر از آن متنعم می‌شوند.

نماینده مردم بوشهر با هشدار جدی به مدیران این بانک افزود: به مسئولان بانک صراحتاً هشدار می‌دهم که اگر هرچه سریع‌تر مانع‌تراشی‌ها را کنار نگذارند و اعتبار این پروژه حیاتی را تزریق نکنند، در سطح استان بوشهر دچار چالش خواهند شد. در این صورت به عنوان نماینده مردم، از عموم شهروندان خواهم خواست تا به نشانه اعتراض به این بی‌مهری‌ها، حساب‌های خود را از این بانک خارج کرده و سرمایه‌هایشان را به بانک‌های خدمت‌گزارتر منتقل کنند.