به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، همزمان با صدور هشدارهای هواشناسی و اعلام آماده‌باش دستگاه‌های امدادی و اجرایی، محمد اسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران در بازدیدی شبانه از سطح شهر تهران، ضمن بررسی میدانی وضعیت خدمت‌رسانی، از آمادگی نیروهای عملیاتی و اقدامات انجام‌شده برای ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان در شرایط جوی نامساعد بازدید کرد.

توکلی با اشاره به هشدارهای هواشناسی و احتمال بارش باران، لغزندگی معابر و بروز مخاطرات ناشی از شرایط جوی، اظهار داشت: با هماهنگی و آمادگی مجموعه‌های امدادی و اجرایی استان، وضعیت عملیاتی و خدمت‌رسانی در سطح استان به‌صورت مستمر در حال رصد است و نیروهای امدادی در آمادگی کامل برای پاسخگویی به حوادث احتمالی قرار دارند.

رئیس اورژانس استان تهران همچنین با اشاره به بازدیدهای میدانی از پایگاه‌های جاده‌ای در مناطق شمالی، شمال‌شرقی و غربی استان تهران، تأکید کرد: خوشبختانه تاکنون حادثه خاصی گزارش نشده و روند ارائه خدمات در شرایط عادی ادامه دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به احتمال لغزندگی جاده‌ها، ریزش سنگ و بروز حوادث در محورهای کوهستانی و گردنه‌ها، ضمن رعایت نکات ایمنی و احتیاط در رانندگی، توصیه‌ها و هشدارهای مراجع امدادی، پلیس راهور و ستاد مدیریت بحران را جدی بگیرند.